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Эксперт оценил шансы России войти в тройку крупнейших экономик мира

Эксперт оценил шансы России войти в тройку крупнейших экономик мира - 27.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы России войти в тройку крупнейших экономик мира

Россия может войти в тройку крупнейших мировых экономик мира, однако для этого нужны годы опережающего роста - повышение производительности труда, частных... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T15:49+0300

2026-08-27T15:49+0300

мировая экономика

индия

китай

сша

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия может войти в тройку крупнейших мировых экономик мира, однако для этого нужны годы опережающего роста - повышение производительности труда, частных инвестиций, доступа к технологиям, расширение трудовых ресурсов и несырьевого экспорта, сообщил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Войти в первую тройку Россия теоретически может, но при нынешней динамике это не выглядит реалистичным. Следующей пришлось бы обгонять Индию, экономика которой по ППС уже более чем вдвое превышает российскую и растет гораздо быстрее. Для сокращения разрыва России нужны годы опережающего роста: повышение производительности, частных инвестиций, доступ к технологиям, расширение трудовых ресурсов и несырьевого экспорта", - отмечает эксперт. По словам аналитика, место в этом рейтинге служит полезным ориентиром размера экономики, однако для более полной картины также стоит принимать во внимание промышленную и налоговую базу, возможность финансировать большие инфраструктурные и технологические проекты.

индия

китай

сша

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мировая экономика, индия, китай, сша