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Урожай кофе в Бразилии в следующем году может сократиться из-за Эль-Ниньо

Урожай кофе в Бразилии в следующем году может сократиться из-за Эль-Ниньо - 27.08.2026, ПРАЙМ

Урожай кофе в Бразилии в следующем году может сократиться из-за Эль-Ниньо

Урожай кофе в Бразилии в следующем году может сократиться, если климатическое явление Эль-Ниньо приведет к нехватке дождей этой осенью, сообщил РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T05:16+0300

2026-08-27T05:16+0300

2026-08-27T05:16+0300

бразилия

эль-ниньо

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Урожай кофе в Бразилии в следующем году может сократиться, если климатическое явление Эль-Ниньо приведет к нехватке дождей этой осенью, сообщил РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра. Метеорологи зафиксировали начало Эль-Ниньо в июне, и феномен продолжает усиливаться. Американские ученые оценивают вероятность того, что в конце года климатическое явление станет очень сильным, в 95%. На юго-востоке Бразилии, где выращивают основную часть кофе сорта арабика в стране, ожидается продолжительная засуха. "Влияние Эль-Ниньо (на урожай – ред.), вероятно, станет более заметным с сентября и, возможно, особенно в октябре. Важно следить за развитием явления в период цветения, поскольку после него необходимы регулярные дожди. Если количество осадков существенно сократится, бразильский урожай может пострадать", — сказал он. Оценить перспективы урожая можно будет после цветения, формирования завязей и последующего развития плодов, отметил Феррейра. Погодные условия будут иметь значение на каждом из этих этапов. "Состояние плантаций позволяет рассчитывать на отличный урожай в следующем году, пусть он и не обязательно будет таким же, как нынешний. Но все будет зависеть от дальнейших погодных условий", — подчеркнул председатель совета. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Бразилия является одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.

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бразилия, эль-ниньо