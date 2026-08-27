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Оппозиция Греции намерена обратиться в ЕС из-за задержания российских судов

Оппозиция Греции намерена обратиться в ЕС из-за задержания российских судов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Оппозиция Греции намерена обратиться в ЕС из-за задержания российских судов

Оппозиция Греции планирует обратиться в европейские судебные инстанции и парламент ЕС из-за задержания миссией IRINI российских судов или танкеров, якобы... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T00:33+0300

2026-08-27T00:33+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Оппозиция Греции планирует обратиться в европейские судебные инстанции и парламент ЕС из-за задержания миссией IRINI российских судов или танкеров, якобы связанных с РФ, сообщил лидер партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос. МИД РФ ранее в августе заявлял, что ЕС использует военно-морскую операцию IRINI, запущенную в 2020 году для контроля оружейного эмбарго у берегов Ливии, для противодействия морским перевозкам нефти и других грузов в интересах России. В Москве указывали, что европейские силы, ссылаясь на "скорректированный" мандат данной операции, осуществляют неправомерные досмотры иностранных судов. "Партия "Греческое решение" не только не потерпит подобной практики, но и решительно осудит ее как в греческом, так и в Европейском парламентах, а также перед компетентными судебными органами Греции и Европы", - сообщил Велопулос "Известиям". При этом речь идет не только о судах под российским флагом, но и о танкерах, которые, по мнению Брюсселя, действуют в интересах России, говорится в материале. Кроме того, Велопулос подчеркнул, что такие действия равносильны пиратству в открытом море. По словам лидера партии, "безрассудные инициативы рискуют усилить напряженность и поставить под угрозу безопасность мореплавания и законные коммерческие интересы Греции и других государств - членов ЕС".

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