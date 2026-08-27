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ЕС потерял 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии
ЕС потерял 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии - 27.08.2026, ПРАЙМ
ЕС потерял 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии
Евросоюз в прошлом году потерял 10 тераватт-часов произведенной из возобновляемых источников электроэнергии из-за нехватки сетевой инфраструктуры и мощностей... | 27.08.2026, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в прошлом году потерял 10 тераватт-часов произведенной из возобновляемых источников электроэнергии из-за нехватки сетевой инфраструктуры и мощностей хранения, что соответствует годовому потреблению трех миллионов домохозяйств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В прошлом году Евросоюз установил более 80 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, однако мощности, в несколько раз превышающие этот объем, все еще ожидают подключения. А 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии были потеряны из-за отсутствия сетей или хранилищ. Это эквивалент годового потребления трех миллионов домохозяйств", - констатировала она на экономическом форуме La REF во Франции. Глава Еврокомиссии признала при этом, что перевод европейской промышленности на электроэнергию осложняется ее высокой стоимостью: электричество для предприятий ЕС в среднем почти втрое дороже газа. "Мы не можем требовать от наших предприятий переходить на электричество, когда оно обходится им в среднем почти втрое дороже газа", - сказала она. По словам фон дер Ляйен, ЕС необходимо ускорить строительство и модернизацию электросетей, подключение новых генерирующих мощностей и развитие систем хранения энергии, а также эффективнее использовать существующую инфраструктуру. "Мы должны быстрее инвестировать, ускорять подключения, развивать хранение и лучше использовать существующую инфраструктуру. Впереди много работы, но мы ее выполним, потому что это чрезвычайно срочная задача", - заявила глава ЕК. По ее данным, более 70% электроэнергии в ЕС уже производится из низкоуглеродных источников, благодаря возобновляемой и атомной энергетике. Однако электричество пока обеспечивает лишь около четверти конечного энергопотребления Евросоюза. Еврокомиссия намерена ускорить электрификацию промышленности, транспорта и зданий. По словам фон дер Ляйен, это должно позволить ЕС сократить импорт ископаемого топлива и усилить энергетическую независимость. Глава ЕК также выступила за изменение налогообложения энергоносителей. "Правило должно быть простым: электричество не должно облагаться налогами выше, чем газ", - уверена она. Фон дер Ляйен подтвердила цель ЕС достичь углеродной нейтральности к 2050 году, однако сообщила, что Еврокомиссия предлагает сохранить бесплатное распределение части квот на выбросы после 2030 года для предприятий, инвестирующих в производство в Европе.
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мировая экономика, франция, европа, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
ЕС потерял 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии
Глава ЕК: ЕС потерял 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии за прошлый год
БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в прошлом году потерял 10 тераватт-часов произведенной из возобновляемых источников электроэнергии из-за нехватки сетевой инфраструктуры и мощностей хранения, что соответствует годовому потреблению трех миллионов домохозяйств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В прошлом году Евросоюз установил более 80 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, однако мощности, в несколько раз превышающие этот объем, все еще ожидают подключения. А 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии были потеряны из-за отсутствия сетей или хранилищ. Это эквивалент годового потребления трех миллионов домохозяйств", - констатировала она на экономическом форуме La REF во Франции.
Глава Еврокомиссии признала при этом, что перевод европейской промышленности на электроэнергию осложняется ее высокой стоимостью: электричество для предприятий ЕС в среднем почти втрое дороже газа.
"Мы не можем требовать от наших предприятий переходить на электричество, когда оно обходится им в среднем почти втрое дороже газа", - сказала она.
По словам фон дер Ляйен, ЕС необходимо ускорить строительство и модернизацию электросетей, подключение новых генерирующих мощностей и развитие систем хранения энергии, а также эффективнее использовать существующую инфраструктуру.
"Мы должны быстрее инвестировать, ускорять подключения, развивать хранение и лучше использовать существующую инфраструктуру. Впереди много работы, но мы ее выполним, потому что это чрезвычайно срочная задача", - заявила глава ЕК.
По ее данным, более 70% электроэнергии в ЕС уже производится из низкоуглеродных источников, благодаря возобновляемой и атомной энергетике. Однако электричество пока обеспечивает лишь около четверти конечного энергопотребления Евросоюза.
Еврокомиссия намерена ускорить электрификацию промышленности, транспорта и зданий. По словам фон дер Ляйен, это должно позволить ЕС сократить импорт ископаемого топлива и усилить энергетическую независимость.
Глава ЕК также выступила за изменение налогообложения энергоносителей.
"Правило должно быть простым: электричество не должно облагаться налогами выше, чем газ", - уверена она.
Фон дер Ляйен подтвердила цель ЕС достичь углеродной нейтральности к 2050 году, однако сообщила, что Еврокомиссия предлагает сохранить бесплатное распределение части квот на выбросы после 2030 года для предприятий, инвестирующих в производство в Европе.