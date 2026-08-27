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"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России
"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России
Евросоюз лишился ключевых экономических преимуществ, которые долгие годы обеспечивали его процветание, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:09+0300
2026-08-27T16:09+0300
россия
европа
париж
урсула фон дер ляйен
мировая экономика
ес
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Евросоюз лишился ключевых экономических преимуществ, которые долгие годы обеспечивали его процветание, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Выступая на бизнес-форуме в Париже, она перечислила основные опоры европейской модели: дешевые российские энергоресурсы, открытая мировая торговля, доступ на китайский рынок, стратегическая защита США и западное технологическое лидерство."Все эти очевидные преимущества уже исчезли", — констатировала фон дер Ляйен, подчеркнув, что сложившаяся ситуация требует пересмотра прежних подходов.С начала украинского конфликта ЕС последовательно сокращал зависимость от российских энергоносителей, что привело к масштабному кризису в странах союза. В Москве неоднократно подчеркивали, что этот отказ негативно сказался на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.
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россия, европа, париж, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, ес
РОССИЯ, ЕВРОПА, Париж, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, ЕС
16:09 27.08.2026
 
"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России

Фон дер Ляйен: экономика ЕС лишилась ключевых преимуществ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Евросоюз лишился ключевых экономических преимуществ, которые долгие годы обеспечивали его процветание, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая на бизнес-форуме в Париже, она перечислила основные опоры европейской модели: дешевые российские энергоресурсы, открытая мировая торговля, доступ на китайский рынок, стратегическая защита США и западное технологическое лидерство.
"Все эти очевидные преимущества уже исчезли", — констатировала фон дер Ляйен, подчеркнув, что сложившаяся ситуация требует пересмотра прежних подходов.
С начала украинского конфликта ЕС последовательно сокращал зависимость от российских энергоносителей, что привело к масштабному кризису в странах союза. В Москве неоднократно подчеркивали, что этот отказ негативно сказался на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.
Логотип ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2026
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7 августа, 13:25
 
РОССИЯЕВРОПАПарижУрсула фон дер ЛяйенМировая экономикаЕС
 
 
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