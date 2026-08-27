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"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России

"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Преимущества исчезли". В Европе признали зависимость от России

Евросоюз лишился ключевых экономических преимуществ, которые долгие годы обеспечивали его процветание, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:09+0300

2026-08-27T16:09+0300

2026-08-27T16:09+0300

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урсула фон дер ляйен

мировая экономика

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Евросоюз лишился ключевых экономических преимуществ, которые долгие годы обеспечивали его процветание, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Выступая на бизнес-форуме в Париже, она перечислила основные опоры европейской модели: дешевые российские энергоресурсы, открытая мировая торговля, доступ на китайский рынок, стратегическая защита США и западное технологическое лидерство."Все эти очевидные преимущества уже исчезли", — констатировала фон дер Ляйен, подчеркнув, что сложившаяся ситуация требует пересмотра прежних подходов.С начала украинского конфликта ЕС последовательно сокращал зависимость от российских энергоносителей, что привело к масштабному кризису в странах союза. В Москве неоднократно подчеркивали, что этот отказ негативно сказался на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.

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россия, европа, париж, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, ес