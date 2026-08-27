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Шесть стран ЕС выступили за сокращение нового бюджета союза

Шесть стран ЕС выступили за сокращение нового бюджета союза - 27.08.2026, ПРАЙМ

Шесть стран ЕС выступили за сокращение нового бюджета союза

Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на сотни миллиардов... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:13+0300

2026-08-27T17:13+0300

2026-08-27T17:13+0300

финансы

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро, говорится в совместном заявлении стран. Ранее издание Politico сообщало, что страны ЕС, являющиеся крупнейшими донорами бюджета союза, допускают возможность срыва переговоров по новому многолетнему бюджету, поскольку такой сценарий обойдется им дешевле предложений Еврокомиссии. "Европейский Союз должен сделать четкий выбор и изменить приоритеты внутри бюджета, точно так же, как мы делаем это дома. Многолетний финансовый план (MFF) будет расти для решения наших стратегических задач, но это может происходить лишь умеренными темпами. Чтобы прийти к приемлемому компромиссу, предложение комиссии объемом почти в 2 триллиона евро необходимо сбалансированно сократить на несколько сотен миллиардов евро", - говорится в заявлении, опубликованном кабмином ФРГ. Отмечается, что страны поддерживают стремление завершить переговоры по бюджету в 2026 году, но в то время, когда практически все государства-члены ЕС проводят бюджетную консолидацию, "бюджет ЕС не может быть исключением". "Новые совместные заимствования не являются решением наших бюджетных проблем и не служат альтернативой структурным реформам", - подчеркивается в заявлении. Еврокомиссия в июле представила проект нового многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и согласие Европарламента.

https://1prime.ru/20260825/strany-872673337.html

германия

дания

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финансы, мировая экономика, германия, дания, нидерланды, ес, politico