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"Просто непосильно": Мерц раскритиковал проект бюджета ЕС - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Просто непосильно": Мерц раскритиковал проект бюджета ЕС
"Просто непосильно": Мерц раскритиковал проект бюджета ЕС - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Просто непосильно": Мерц раскритиковал проект бюджета ЕС
Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза оторваны от реальности, а планируемый рост расходов на 60% непосилен для государств-членов,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:36+0300
2026-08-27T17:36+0300
мировая экономика
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БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза оторваны от реальности, а планируемый рост расходов на 60% непосилен для государств-членов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Лидеры Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии провели в четверг по приглашению Мерца в Берлине встречу, по итогам которой выступили в совместном заявлении за сокращение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро. "Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. Трансляцию вел телеканал Phoenix. Мерц подчеркнул, что бюджет ЕС должен оставаться "финансово осуществимым". В этой связи, по его словам, группа европейских стран настаивает на сокращении проекта бюджета ЕС на несколько сотен миллиардов евро. "В этой группе мы едины во мнении: предложения необходимо сократить на несколько сотен миллиардов евро. И эти сокращения должны коснуться всех сфер", - указал Мерц. Он отметил, что страны, чьи представители приняли участие во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и одновременно выделяют, по его словам, 70% всей двусторонней помощи Украине со стороны ЕС. "Мы не скупы, но такие распределения средств, как предлагаются комиссией, просто не соответствуют нашему времени. Мы хотим европейский бюджет, соответствующий нашим представлениям о суверенной и сильной Европе", - добавил канцлер ФРГ. Мерц также указал на необходимость завершить "чрезвычайно сложные" переговоры по многолетней финансовой рамке к концу 2026 года, чтобы внести ясность до вступления нового бюджета в силу 1 января 2028 года. Ранее издание Politico сообщало, что страны ЕС, являющиеся крупнейшими донорами бюджета союза, допускают возможность срыва переговоров по новому многолетнему бюджету, поскольку такой сценарий обойдется им дешевле предложений Еврокомиссии. Еврокомиссия в июле представила проект нового многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и согласие Европарламента.
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мировая экономика, берлин, фрг, фридрих мерц, ес
Мировая экономика, Берлин, ФРГ, Фридрих Мерц, ЕС
17:36 27.08.2026
 
"Просто непосильно": Мерц раскритиковал проект бюджета ЕС

Канцлер ФРГ Мерц: предложения ЕК по семилетнему бюджету Евросоюза оторваны от реальности

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
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БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза оторваны от реальности, а планируемый рост расходов на 60% непосилен для государств-членов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Лидеры Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии провели в четверг по приглашению Мерца в Берлине встречу, по итогам которой выступили в совместном заявлении за сокращение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро.
"Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Мерц подчеркнул, что бюджет ЕС должен оставаться "финансово осуществимым". В этой связи, по его словам, группа европейских стран настаивает на сокращении проекта бюджета ЕС на несколько сотен миллиардов евро.
"В этой группе мы едины во мнении: предложения необходимо сократить на несколько сотен миллиардов евро. И эти сокращения должны коснуться всех сфер", - указал Мерц.
Он отметил, что страны, чьи представители приняли участие во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и одновременно выделяют, по его словам, 70% всей двусторонней помощи Украине со стороны ЕС.
"Мы не скупы, но такие распределения средств, как предлагаются комиссией, просто не соответствуют нашему времени. Мы хотим европейский бюджет, соответствующий нашим представлениям о суверенной и сильной Европе", - добавил канцлер ФРГ.
Мерц также указал на необходимость завершить "чрезвычайно сложные" переговоры по многолетней финансовой рамке к концу 2026 года, чтобы внести ясность до вступления нового бюджета в силу 1 января 2028 года.
Ранее издание Politico сообщало, что страны ЕС, являющиеся крупнейшими донорами бюджета союза, допускают возможность срыва переговоров по новому многолетнему бюджету, поскольку такой сценарий обойдется им дешевле предложений Еврокомиссии.
Еврокомиссия в июле представила проект нового многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Документ определяет предельные расходы Евросоюза на семь лет и служит основой для финансирования сельского хозяйства, регионального развития, обороны, миграционной политики, научных программ и внешней помощи. Для его принятия требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС и согласие Европарламента.
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