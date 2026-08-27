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Цены на газ в Европе в четверг стабильны к расчетной цене среды
Цены на газ в Европе в четверг стабильны к расчетной цене среды - 27.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе в четверг стабильны к расчетной цене среды
Биржевые цены на газ в Европе в четверг в целом стабильны к расчетной цене среды и составляют около 792 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:53+0300
2026-08-27T09:53+0300
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг в целом стабильны к расчетной цене среды и составляют около 792 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 795,4 доллара (+0,5%). А по состоянию на 9.20 мск показатель составляет 791,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 791,4 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. Но накануне они вновь опустились ниже этой круглой отметки.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе в четверг стабильны к расчетной цене среды
ICE: биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны к расчетной цене среды
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг в целом стабильны к расчетной цене среды и составляют около 792 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 795,4 доллара (+0,5%). А по состоянию на 9.20 мск показатель составляет 791,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 791,4 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. Но накануне они вновь опустились ниже этой круглой отметки.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.