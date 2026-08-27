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Евродепутат обвинил Италию в разжигании войны

Евродепутат обвинил Италию в разжигании войны - 27.08.2026, ПРАЙМ

Евродепутат обвинил Италию в разжигании войны

Правительство Италии продемонстрировало истинную сущность разжигателя войны, направив Еврокомиссии запрос на получение кредита в рамках европейского механизма... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:27+0300

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РИМ, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство Италии продемонстрировало истинную сущность разжигателя войны, направив Еврокомиссии запрос на получение кредита в рамках европейского механизма перевооружения SAFE, заявил депутат Европарламента от оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле. В среду глава МИД, вице-премьер страны Италии Антонио Таяни подтвердил, что Италия запросит из фонда SAFE 8,9 миллиарда евро вместо изначально предлагавшихся 14,9 миллиарда. "Направив Еврокомиссии письмо с просьбой о предоставлении 8,9 миллиарда евро кредитов SAFE, правительство (Джорджи) Мелони раскрывает свою истинную сущность разжигателя войны. Направлять миллиарды на оружие, истребители и военную технику, пока семьи и предприятия с трудом сводят концы с концами, - аморальный выбор", - говорится в заявлении политика. По его словам, итальянские семьи сейчас получают первые счета за электроэнергию и газ за летние месяцы. На фоне рекордных температур и практически непрерывной работы кондиционеров суммы в счетах стали "настоящим кровопусканием", тогда как правительство сосредоточило свою повестку на гонке вооружений, отметил Делла Валле. "Кредиты SAFE влекут за собой значительное увеличение государственного долга стран-участниц, причем сроки погашения могут достигать 45 лет. Для государств с ограниченными бюджетными возможностями, таких как Италия, это представляет собой конкретный риск для финансовой устойчивости: речь идет о военных долгах, которые лягут на плечи будущих поколений", - заявил евродепутат. В мае итальянские СМИ писали, что Италия запросит меньше средств на вооружение по программе Евросоюза SAFE. Газета Repubblica сообщила, что объем мог составить 4–5 миллиардов евро против ранее предусмотренных 14,9 миллиарда. Это решение якобы обсуждалось на фоне разногласий между Римом и Брюсселем по вопросам энергетической политики. Тогда Мелони связала участие страны в программе с выполнением итальянского требования о предоставлении большей свободы для Италии при финансировании расходов на энергетику. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

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мировая экономика, италия, ес