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ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G
ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G - 27.08.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G, сообщило ведомство. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:42+0300
2026-08-27T14:45+0300
технологии
бизнес
россия
мегафон
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G, сообщило ведомство. "Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)", - сообщили в ФАС. Там пояснили, что компания распространяла соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. Ролик демонстрировал зеленую карту с надписью "Мегафон 5G режим" и призывал активировать "5G режим" в приложении. По мнению ведомства, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи, так как коммерческого внедрения технологии 5G в России еще нет. "ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона"… Если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба примет меры реагирования в отношении оператора связи", - говорится в сообщении. В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что компания видит большое количество рекламной деятельности со стороны телеком-рынка, связанной с грядущим внедрением 5G. "Поэтому мы понимаем внимание ФАС и к нашей опции", - добавили там. "Что касается нашей услуги "5G режим", то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС", - заверили в компании.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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технологии, бизнес, россия, мегафон
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Мегафон
14:42 27.08.2026 (обновлено: 14:45 27.08.2026)
 
ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G, сообщило ведомство.
"Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)", - сообщили в ФАС.
Там пояснили, что компания распространяла соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. Ролик демонстрировал зеленую карту с надписью "Мегафон 5G режим" и призывал активировать "5G режим" в приложении.
По мнению ведомства, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи, так как коммерческого внедрения технологии 5G в России еще нет.
"ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона"… Если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба примет меры реагирования в отношении оператора связи", - говорится в сообщении.
В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что компания видит большое количество рекламной деятельности со стороны телеком-рынка, связанной с грядущим внедрением 5G. "Поэтому мы понимаем внимание ФАС и к нашей опции", - добавили там.
"Что касается нашей услуги "5G режим", то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС", - заверили в компании.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМегафон
 
 
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