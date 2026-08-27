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ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G

ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G - 27.08.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу услуг 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G, сообщило ведомство. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:42+0300

2026-08-27T14:42+0300

2026-08-27T14:45+0300

технологии

бизнес

россия

мегафон

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу услуг 5G, сообщило ведомство. "Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)", - сообщили в ФАС. Там пояснили, что компания распространяла соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. Ролик демонстрировал зеленую карту с надписью "Мегафон 5G режим" и призывал активировать "5G режим" в приложении. По мнению ведомства, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи, так как коммерческого внедрения технологии 5G в России еще нет. "ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона"… Если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба примет меры реагирования в отношении оператора связи", - говорится в сообщении. В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что компания видит большое количество рекламной деятельности со стороны телеком-рынка, связанной с грядущим внедрением 5G. "Поэтому мы понимаем внимание ФАС и к нашей опции", - добавили там. "Что касается нашей услуги "5G режим", то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС", - заверили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, мегафон