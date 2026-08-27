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ФАС работает над обоснованными ценами на нефтепродукты для потребителей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС работает над обоснованными ценами на нефтепродукты для потребителей
ФАС работает над обоснованными ценами на нефтепродукты для потребителей - 27.08.2026, ПРАЙМ
ФАС работает над обоснованными ценами на нефтепродукты для потребителей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей в РФ,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:54+0300
2026-08-27T14:57+0300
россия
александр новак
минсельхоз
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей в РФ, сообщило правительство. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. "ФАС представила информацию о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Было отмечено, что ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей", - сказано в сообщении. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, минсельхоз
РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз
14:54 27.08.2026 (обновлено: 14:57 27.08.2026)
 
ФАС работает над обоснованными ценами на нефтепродукты для потребителей

ФАС работает над обеспечением обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей в РФ, сообщило правительство.
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний.
"ФАС представила информацию о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Было отмечено, что ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей", - сказано в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
РОССИЯАлександр НовакМинсельхоз
 
 
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