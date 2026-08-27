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ФАС с начала года возбудила 45 дел против участников топливного рынка - 27.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС с начала года возбудила 45 дел против участников топливного рынка
ФАС с начала года возбудила 45 дел против участников топливного рынка - 27.08.2026, ПРАЙМ
ФАС с начала года возбудила 45 дел против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T23:02+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве. "К настоящему моменту служба совместно с территориальными органами возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 45 дел, выдано 71 предупреждение хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ФАС. Также в ведомстве подчеркнули, что служба продолжает мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости принимает меры антимонопольного реагирования. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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фас рф, россия, топливо
ФАС РФ, РОССИЯ, топливо
23:02 27.08.2026
 
ФАС с начала года возбудила 45 дел против участников топливного рынка

ФАС России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года возбудила 45 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"К настоящему моменту служба совместно с территориальными органами возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 45 дел, выдано 71 предупреждение хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ФАС.
Также в ведомстве подчеркнули, что служба продолжает мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости принимает меры антимонопольного реагирования.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
ФАС РФРОССИЯтопливо
 
 
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