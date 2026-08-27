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Во Флориде введут масштабные ограничения на расходование социальных пособий

Во Флориде введут масштабные ограничения на расходование социальных пособий - 27.08.2026, ПРАЙМ

Во Флориде введут масштабные ограничения на расходование социальных пособий

Власти Флориды первыми в США введут масштабные ограничения на расходование денежных социальных пособий, запретив тратить их на товары не первой необходимости,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:30+0300

2026-08-27T18:30+0300

2026-08-27T18:30+0300

мировая экономика

финансы

сша

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Флориды первыми в США введут масштабные ограничения на расходование денежных социальных пособий, запретив тратить их на товары не первой необходимости, сообщает телеканал Fox News. Как передает телеканал со ссылкой на письмо министерства здравоохранения и социальных служб США губернатору Рону Десантису, федеральные власти одобрили обновленный план штата по программе временной денежной помощи (TCA). Теперь получателям заблокируют возможность оплачивать картами электронных пособий (EBT) видеоигры, татуировки, пирсинг, порнографию, вейпы и другую никотиновую продукцию, а также услуги экстрасенсов и посещение парков развлечений. "Помощь, финансируемая налогоплательщиками, должна помогать семьям накрывать на стол, оплачивать электричество, покупать одежду, обеспечивать детей и преодолевать препятствия на пути к независимости", - приводит телеканал слова Десантиса. Помощник министра здравоохранения США Алекс Адамс сообщил Fox News, что ограничения не уменьшат размер выплат, составляющих в среднем 250 долларов в месяц на семью. Он подчеркнул, что в 27 штатах сейчас нет запретов на места использования карт EBT сверх федеральных требований, и выразил надежду, что Флорида станет образцом для всей страны. Как отмечает телеканал, несколько лет назад во Флориде запретили использовать карты EBT в казино, алкомаркетах и заведениях для взрослых. Кроме того, в апреле власти штата ограничили продовольственную программу SNAP, исключив из нее конфеты, сладкую газировку, энергетики и десерты промышленного производства с искусственными добавками.

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мировая экономика, финансы, сша, fox news