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ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови

ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови - 27.08.2026, ПРАЙМ

ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови

ФМБА в 2022-2025 годах импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:03+0300

2026-08-27T14:03+0300

2026-08-27T14:11+0300

россия

бизнес

вероника скворцова

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ФМБА в 2022-2025 годах импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился со Скворцовой в Кремле. "С 2022 года по 2025 год мы полностью воспроизвели всю линейку из семи необходимых приборов для обеспечения всей цепочки переливания крови", - сказала глава ФМБА. Она отметила, что до 2022 года вся служба крови в России работала на импортных приборах.

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россия, бизнес, вероника скворцова, владимир путин