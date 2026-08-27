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ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови
ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови - 27.08.2026, ПРАЙМ
ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови
ФМБА в 2022-2025 годах импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:03+0300
2026-08-27T14:03+0300
2026-08-27T14:11+0300
россия
бизнес
вероника скворцова
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ФМБА в 2022-2025 годах импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился со Скворцовой в Кремле. "С 2022 года по 2025 год мы полностью воспроизвели всю линейку из семи необходимых приборов для обеспечения всей цепочки переливания крови", - сказала глава ФМБА. Она отметила, что до 2022 года вся служба крови в России работала на импортных приборах.
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россия, бизнес, вероника скворцова, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Вероника Скворцова, Владимир Путин
ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения цепочки переливания крови
Скворцова: ФМБА импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ФМБА в 2022-2025 годах импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился со Скворцовой в Кремле.
"С 2022 года по 2025 год мы полностью воспроизвели всю линейку из семи необходимых приборов для обеспечения всей цепочки переливания крови", - сказала глава ФМБА.
Она отметила, что до 2022 года вся служба крови в России работала на импортных приборах.