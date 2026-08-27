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Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026 - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026
Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026 - 27.08.2026, ПРАЙМ
Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026
Форум креативных индустрий с участием представителей из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран пройдет в первый день Восточного... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:33+0300
2026-08-27T10:33+0300
технологии
россия
китай
индия
индонезия
росконгресс
вэф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Форум креативных индустрий с участием представителей из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран пройдет в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщает фонд "Росконгресс". "Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Форум креативных индустрий", - говорится в сообщении. По данным фонда, участниками станут представители из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран. В рамках форума обсудят развитие креативной экономики, международную кооперацию, инвестиции в интеллектуальную собственность, роль медиа в развитии территорий и новые форматы контента. "Креативные индустрии становятся одним из ключевых факторов развития территорий, создавая новые возможности для предпринимательства, международного сотрудничества и привлечения талантов", – цитирует фонд советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Участников форума, по информации "Росконгресса", ожидает более десяти сессий, охватывающих ключевые аспекты развития современной креативной экономики. Центральным событием станет пленарная дискуссия "Креатив как стратегия: экономика смыслов и международного влияния", посвященная экспорту культурных продуктов и интеллектуальной собственности. "Сегодня креативные индустрии – это не только культура и творчество, но и полноценный сектор экономики, который создает рабочие места, формирует новые рынки и способствует развитию регионов", – приводятся в сообщении слова замдиректора фонда "Росконгресс" Елены Марининой. В числе тем форума - роль медиа в развитии и позиционировании регионов Дальнего Востока, востребованные компетенции в эпоху искусственного интеллекта и вклад креативных индустрий в социальную интеграцию, сохранение исторической памяти и поддержка участников и ветеранов СВО. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, россия, китай, индия, индонезия, росконгресс, вэф
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Росконгресс, ВЭФ
10:33 27.08.2026
 
Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026

"Росконгресс": Форум креативных индустрий пройдет в первый день ВЭФ-2026

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Форум креативных индустрий с участием представителей из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран пройдет в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщает фонд "Росконгресс".
"Первого сентября в рамках Восточного экономического форума состоится Форум креативных индустрий", - говорится в сообщении.
По данным фонда, участниками станут представители из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран. В рамках форума обсудят развитие креативной экономики, международную кооперацию, инвестиции в интеллектуальную собственность, роль медиа в развитии территорий и новые форматы контента.
"Креативные индустрии становятся одним из ключевых факторов развития территорий, создавая новые возможности для предпринимательства, международного сотрудничества и привлечения талантов", – цитирует фонд советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
Участников форума, по информации "Росконгресса", ожидает более десяти сессий, охватывающих ключевые аспекты развития современной креативной экономики. Центральным событием станет пленарная дискуссия "Креатив как стратегия: экономика смыслов и международного влияния", посвященная экспорту культурных продуктов и интеллектуальной собственности.
"Сегодня креативные индустрии – это не только культура и творчество, но и полноценный сектор экономики, который создает рабочие места, формирует новые рынки и способствует развитию регионов", – приводятся в сообщении слова замдиректора фонда "Росконгресс" Елены Марининой.
В числе тем форума - роль медиа в развитии и позиционировании регионов Дальнего Востока, востребованные компетенции в эпоху искусственного интеллекта и вклад креативных индустрий в социальную интеграцию, сохранение исторической памяти и поддержка участников и ветеранов СВО.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯКИТАЙИНДИЯИНДОНЕЗИЯРосконгрессВЭФ
 
 
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