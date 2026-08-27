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"Поляки обгонят нас": во Франции забили тревогу из-за бедности

"Поляки обгонят нас": во Франции забили тревогу из-за бедности - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Поляки обгонят нас": во Франции забили тревогу из-за бедности

Граждане Франции еще никогда не были настолько бедными, а уровень жизни в стране ниже среднего в Европе, заявил в четверг экс-глава французского МВД и кандидат... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T21:10+0300

2026-08-27T21:10+0300

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ПАРИЖ, 27 авг - ПРАЙМ. Граждане Франции еще никогда не были настолько бедными, а уровень жизни в стране ниже среднего в Европе, заявил в четверг экс-глава французского МВД и кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Брюно Ретайо. "Французы никогда не были так бедны. Их уровень жизни сейчас ниже среднего европейского уровня. Поляки догонят нас и обгонят через несколько лет", - сказал Ретайо в ходе дебатов с другими кандидатами в рамках ежегодной конференции "Встреча французских предпринимателей 2026 года". По словам политика, до такого положения Францию довели "левые" власти, введя 35-часовую рабочую неделю. "Они говорили французам: "Работайте меньше и будете жить лучше". И мы знаем, где мы находимся сегодня", - добавил Ретайо. Экс-глава МВД подчеркнул, что Франция сегодня тратит на общественные услуги больше, чем когда-либо, но при этом больницы, судебная система и школы остаются в крайне шатком положении. По его словам, это показывает, что проблема не в нехватке ресурсов - менять нужно саму систему. Ранее опрос компании Elabe, проведенный для телеканала BFMTV, показал, что почти 80% французов вынуждены экономить. Снижение покупательной способности испытывают представители всех социальных групп Франции, однако среди обычных сотрудников и рабочих этот показатель составляет 90%, а среди руководителей и высококвалифицированных специалистов - 59%. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.

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общество , мировая экономика, франция, европа, эммануэль макрон, мвд