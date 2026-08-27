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Структура "Газпрома" начала принимать оплату цифровыми рублями

Структура "Газпрома" начала принимать оплату цифровыми рублями - 27.08.2026, ПРАЙМ

Структура "Газпрома" начала принимать оплату цифровыми рублями

Компании группы "Газпром межрегионгаз" (является структурой "Газпрома") начинают принимать оплату в цифровых рублях в расчетах с потребителями, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:34+0300

2026-08-27T18:34+0300

2026-08-27T18:34+0300

финансы

газ

газпром

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Компании группы "Газпром межрегионгаз" (является структурой "Газпрома") начинают принимать оплату в цифровых рублях в расчетах с потребителями, сообщила компания. С 1 сентября 2026 года в России начинается первый этап массового использования цифрового рубля в расчетах. Юридические лица, отвечающие определенным требованиям, обязаны обеспечить потребителям возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Крупнейшие банки предоставляют клиентам доступ к операциям с цифровой национальной валютой. "В рамках подготовки к более широкому использованию цифрового рубля в России компании группы "Газпром межрегионгаз" начинают принимать в оплату новую форму национальной валюты - цифровые рубли", - говорится сообщении. Как уточняется, "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" первым среди всех компаний группы "Газпром межрегионгаз" получил оплату в цифровых рублях за поставленный природный газ. Платеж поступил от "Генерирующей компании "Обуховоэнерго". До 1 сентября текущего года все компании группы, соответствующие требованиям, завершат открытие счетов и обеспечат готовность к расчетам в цифровых рублях, подчеркнули в компании. "Мы последовательно развиваем сервисы для наших клиентов и внедряем современные финансовые инструменты. Первый прием платежа в цифровых рублях от промышленного потребителя - закономерный результат этой работы", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Сергея Густова. "Газпром межрегионгаз" - специализированная 100-процентная дочерняя компания "Газпрома", которая занимается реализацией природного газа на территории России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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