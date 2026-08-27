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В ГД предложили автоматически увеличивать лимит образовательного кредита

В ГД предложили автоматически увеличивать лимит образовательного кредита - 27.08.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили автоматически увеличивать лимит образовательного кредита

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили предложили автоматически увеличивать лимит... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:46+0300

2026-08-27T12:46+0300

2026-08-27T12:46+0300

общество

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили предложили автоматически увеличивать лимит образовательного кредита с господдержкой при повышении стоимости обучения. Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. "Возможность привести сумму кредита в соответствие с новой стоимостью обучения существует, но запускается отдельным обращением заемщика и оформлением дополнительных документов… При повышении стоимости обучения целесообразно использовать… цифровой контур для передачи обновленной суммы и подготовки изменения кредитного лимита без повторного сбора заемщиком сведений, которыми располагает вуз", - сказано в документе. Депутаты отмечают, что автоматическое увеличение задолженности без волеизъявления гражданина при этом представляется недопустимым. "Оптимальным механизмом является автоматический перерасчет банком доступного лимита основного образовательного кредита после получения подтвержденных сведений об изменении стоимости обучения и направление заемщику уведомления с предложением подтвердить увеличение суммы", - уточняется в письме. Авторы инициативы считают, что реализация предлагаемой меры позволит сделать государственную поддержку образовательного кредитования более непрерывной при изменении стоимости обучения, снизить число дополнительных обращений студентов в банки и уменьшить риск образования задолженности перед образовательной организацией из-за несвоевременного изменения кредитного лимита.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия