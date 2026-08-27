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В Германии ускорились темпы сокращения числа рабочих мест - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Германии ускорились темпы сокращения числа рабочих мест
В Германии ускорились темпы сокращения числа рабочих мест - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Германии ускорились темпы сокращения числа рабочих мест
Темпы сокращения числа рабочих мест ускорились в Германии, несмотря на небольшой рост оборота в промышленном секторе, заявил член комитета бундестага по труду и | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T01:09+0300
2026-08-27T01:09+0300
промышленность
мировая экономика
германия
фрг
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Темпы сокращения числа рабочих мест ускорились в Германии, несмотря на небольшой рост оборота в промышленном секторе, заявил член комитета бундестага по труду и социальным вопросам Рене Шпрингер. "Согласно барометру за II квартал, опубликованному 14 августа 2026 года, с 2019-го в промышленности было сокращено около 379 150 рабочих мест... Только за 12 месяцев, завершившихся в конце июня, было потеряно около 144 тысяч рабочих мест. Таким образом, темпы сокращения рабочих мест ускорились, несмотря на то что в последнее время оборот промышленного сектора демонстрировал небольшой рост на протяжении двух кварталов подряд", - сказал он "Известиям". Кроме того, политик заметил, что автомобилестроение Германии пострадало сильнее остальных секторов экономики. Шпрингер уточнил, что в первом квартале 2026 года компания EY сообщала о 125,8 тысячи ликвидированных рабочих мест в автопроме с 2019 года, а во втором квартале этот показатель достиг уже 142,4 тысячи. По его словам, это означает, что в автомобильной индустрии ФРГ исчезло практически каждое шестое рабочее место. Депутат отметил, что ни одна другая отрасль немецкой промышленности не сталкивалась с потерями подобного масштаба.
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промышленность, мировая экономика, германия, фрг
Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ
01:09 27.08.2026
 
В Германии ускорились темпы сокращения числа рабочих мест

Депутат бундестага Шпрингер: в Германии ускорились темпы сокращения рабочих мест

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Темпы сокращения числа рабочих мест ускорились в Германии, несмотря на небольшой рост оборота в промышленном секторе, заявил член комитета бундестага по труду и социальным вопросам Рене Шпрингер.
"Согласно барометру за II квартал, опубликованному 14 августа 2026 года, с 2019-го в промышленности было сокращено около 379 150 рабочих мест... Только за 12 месяцев, завершившихся в конце июня, было потеряно около 144 тысяч рабочих мест. Таким образом, темпы сокращения рабочих мест ускорились, несмотря на то что в последнее время оборот промышленного сектора демонстрировал небольшой рост на протяжении двух кварталов подряд", - сказал он "Известиям".
Кроме того, политик заметил, что автомобилестроение Германии пострадало сильнее остальных секторов экономики.
Шпрингер уточнил, что в первом квартале 2026 года компания EY сообщала о 125,8 тысячи ликвидированных рабочих мест в автопроме с 2019 года, а во втором квартале этот показатель достиг уже 142,4 тысячи. По его словам, это означает, что в автомобильной индустрии ФРГ исчезло практически каждое шестое рабочее место. Депутат отметил, что ни одна другая отрасль немецкой промышленности не сталкивалась с потерями подобного масштаба.
 
ПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГ
 
 
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