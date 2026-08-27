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Амурский ГХК приступил к аварийно-восстановительным мероприятиям

Амурский ГХК приступил к аварийно-восстановительным мероприятиям - 27.08.2026, ПРАЙМ

Амурский ГХК приступил к аварийно-восстановительным мероприятиям

Амурский газохимический комплекс, где во вторник произошел пожар, приступил к аварийно-восстановительным мероприятиям, сообщили в пресс-службе предприятия. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:27+0300

2026-08-27T14:27+0300

2026-08-27T14:27+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс, где во вторник произошел пожар, приступил к аварийно-восстановительным мероприятиям, сообщили в пресс-службе предприятия. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидированы в среду, шли поисково-спасательные работы. "По согласованию с оперативными службами МЧС России, участвующими в ликвидации последствий происшествия, предприятие приступило к аварийно-восстановительным мероприятиям", - говорится в сообщении. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 15 человек (один гражданин РФ и шесть иностранных граждан). Тридцать пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска, все они в состоянии средней степени тяжести, сообщил ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Еще девять пострадавших накануне отправлены спецбортом Ил-76 МЧС России в Москву.

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