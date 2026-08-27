Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/ghk-872733059.html
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре - 27.08.2026, ПРАЙМ
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:27+0300
2026-08-27T14:27+0300
общество
амурская область
москва
амурский гхк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872733059.jpg?1787830050
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия. Амурский ГХК во вторник сообщал, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). "Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", - говорится в сообщении. По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова на среду, в больницах Амурской области в состоянии средней степени тяжести находились 30 пострадавших, 9 человек в тяжелом состоянии доставлены на лечение Москву.
амурская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , амурская область, москва, амурский гхк
Общество , Амурская область, МОСКВА, Амурский ГХК
14:27 27.08.2026
 
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре

Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и пострадавшим

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия.
Амурский ГХК во вторник сообщал, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
"Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан.
По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова на среду, в больницах Амурской области в состоянии средней степени тяжести находились 30 пострадавших, 9 человек в тяжелом состоянии доставлены на лечение Москву.
 
ОбществоАмурская областьМОСКВААмурский ГХК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала