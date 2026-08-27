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Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре - 27.08.2026, ПРАЙМ
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:27+0300
2026-08-27T14:27+0300
2026-08-27T14:27+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия.
Амурский ГХК во вторник сообщал, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
"Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан.
По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова на среду, в больницах Амурской области в состоянии средней степени тяжести находились 30 пострадавших, 9 человек в тяжелом состоянии доставлены на лечение Москву.
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Общество , Амурская область, МОСКВА, Амурский ГХК
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре
Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и пострадавшим
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Амурский ГХК выплатит компенсации семьям погибших при пожаре и госпитализированным пострадавшим, сообщает пресс-служба предприятия.
Амурский ГХК во вторник сообщал, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
"Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, после завершения поисково-спасательных работ подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан.
По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова на среду, в больницах Амурской области в состоянии средней степени тяжести находились 30 пострадавших, 9 человек в тяжелом состоянии доставлены на лечение Москву.