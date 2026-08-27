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Госдеп США закупит для Украины оружие более чем на 8 миллионов долларов

Госдеп США закупит для Украины оружие более чем на 8 миллионов долларов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Госдеп США закупит для Украины оружие более чем на 8 миллионов долларов

Бюро госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) планирует закупить 6,5 миллиона патронов и почти... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:57+0300

2026-08-27T18:57+0300

2026-08-27T18:57+0300

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ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Бюро госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) планирует закупить 6,5 миллиона патронов и почти 6 тысяч пистолетов Glock 17 для украинских силовиков, следует из уведомлений ведомства.Согласно документу, госдеп намерен приобрести 3 миллиона патронов калибра 5,56 миллиметра, 2,5 миллиона патронов того же калибра в пулеметных лентах без трассирующих пуль, а также 1 миллион 9-миллиметровых пистолетных патронов. "Это приобретение поможет оснастить конкретные подразделения боеприпасами, необходимыми для самообороны и выполнения правоохранительных обязанностей. Боеприпасы должны быть совместимы с предоставленным США оружием, включая патрульные винтовки M4 и табельные пистолеты", — говорится в документе.Пистолеты Glock 17 Gen 6 калибра 9х19 миллиметров с тритиевыми ночными прицелами, тремя магазинами на 17 патронов, а также более 2 тысяч оптических прицелов Aimpoint будут переданы национальной полиции и государственной пограничной службе Украины. "Цель закупки — оказать прямую поддержку национальной полиции Украины и государственной пограничной службе Украины. Это приобретение поможет оснастить страну-партнера столь необходимым табельным короткоствольным оружием", — говорится в документе.Точная сумма контракта не приводится. Исходя из розничных цен на оружейном сайте MidwayUSA (около 60–70 центов за патрон M855 и 30–45 центов за 9-миллиметровые боеприпасы), стоимость всей партии из 6,5 миллионов патронов может составить от 3,6 до 4,3 миллиона долларов. Ещё около 5 миллионов долларов может стоить партия пистолетов и оптики. Таким образом, общая цена контракта может превысить 8 миллионов долларов.Предложения от подрядчиков принимаются до 31 августа, поставка должна быть осуществлена не позднее чем через 270 дней с момента заключения контракта. С февраля 2022 года через INL украинским правоохранительным органам поставлено оборудование на сумму более 140 миллионов долларов, включая средства защиты, медицинское и тактическое оснащение, а также транспорт.

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общество , сша, украина