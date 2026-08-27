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Госдолг Украины обновил исторический максимум - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Украины обновил исторический максимум
Госдолг Украины обновил исторический максимум - 27.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины обновил исторический максимум
Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля $214,18 миллиарда, следует из статистических данных,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:21+0300
2026-08-27T18:27+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля $214,18 миллиарда, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости."По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины, опубликованной в четверг.Только за июль государственный долг Украины вырос на 1,8 миллиардов долларов, сообщил минфмин."В течение июля 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 81,31 миллиарда гривен", - говорится в справке.При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3 % от общей суммы госдолга, уточняется в справке.После распада СССР его правопреемником стала Россия, она же взяла на себя выплату долгов Cоюза. Таким образом, Украина осталась без унаследованного государственного долга.По информации министерства финансов Украины, в 2011 году, то есть после двадцати лет независимости, государственный долг страны составлял уже 473,185 миллиарда гривен. Еще через 10 лет, по итогам 2021 года, государственный долг вырос до 2 672,02 миллиарда гривен.
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мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
18:21 27.08.2026 (обновлено: 18:27 27.08.2026)
 
Госдолг Украины обновил исторический максимум

Госдолг Украины обновил исторический максимум, достигнув 214,18 миллиарда долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля $214,18 миллиарда, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины, опубликованной в четверг.
Только за июль государственный долг Украины вырос на 1,8 миллиардов долларов, сообщил минфмин.
"В течение июля 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 81,31 миллиарда гривен", - говорится в справке.
При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3 % от общей суммы госдолга, уточняется в справке.
После распада СССР его правопреемником стала Россия, она же взяла на себя выплату долгов Cоюза. Таким образом, Украина осталась без унаследованного государственного долга.
По информации министерства финансов Украины, в 2011 году, то есть после двадцати лет независимости, государственный долг страны составлял уже 473,185 миллиарда гривен. Еще через 10 лет, по итогам 2021 года, государственный долг вырос до 2 672,02 миллиарда гривен.
 
Мировая экономикаУКРАИНА
 
 
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