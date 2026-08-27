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В Госдуме предложили бесплатный проезд 1 сентября для родителей с детьми - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили бесплатный проезд 1 сентября для родителей с детьми
В Госдуме предложили бесплатный проезд 1 сентября для родителей с детьми - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили бесплатный проезд 1 сентября для родителей с детьми
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:41+0300
2026-08-27T09:53+0300
бизнес
общество
госдума
лдпр
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября. "Почему бы не сделать этот день (1 сентября - ред.) днем, когда город помогает семьям? Бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра может быть небольшими тратами для бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей", - сказал Свищев РИА Новости, отметив, что утро 1 сентября - это праздник для каждой семьи. Парламентарий считает, что инициатива не потребует больших бюджетных расходов, но создаст атмосферу праздника и позволит семьям добраться до школ без лишних затрат и нервотрепки. "Когда город встречает своих маленьких жителей и их родителей добрым жестом, это формирует ощущение заботы и внимания. Уверен, что многие регионы поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной", - заключил он.
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40
192
40
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бизнес, общество , госдума, лдпр
Бизнес, Общество , Госдума, ЛДПР
09:41 27.08.2026 (обновлено: 09:53 27.08.2026)
 
В Госдуме предложили бесплатный проезд 1 сентября для родителей с детьми

Свищев предложил бесплатный проезд в транспорте для родителей с детьми 1 сентября

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября.
"Почему бы не сделать этот день (1 сентября - ред.) днем, когда город помогает семьям? Бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра может быть небольшими тратами для бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей", - сказал Свищев РИА Новости, отметив, что утро 1 сентября - это праздник для каждой семьи.
Парламентарий считает, что инициатива не потребует больших бюджетных расходов, но создаст атмосферу праздника и позволит семьям добраться до школ без лишних затрат и нервотрепки.
"Когда город встречает своих маленьких жителей и их родителей добрым жестом, это формирует ощущение заботы и внимания. Уверен, что многие регионы поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной", - заключил он.
 
БизнесОбществоГосдумаЛДПР
 
 
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