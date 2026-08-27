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В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах
В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:02+0300
2026-08-27T18:02+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах в одном разделе "Госуслуги Авто". Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным создать в приложении "Госуслуги Авто" единый раздел "Штрафы и эвакуации" либо расширить действующий раздел штрафов таким образом, чтобы после идентификации автомобиля пользователь видел связанные с ним сведения о задержании", - сказано в документе. Депутаты отмечают, что в карточке эвакуации целесообразно отображать дату и время перемещения, основание задержания, орган, принявший решение, адрес и контакты специализированной стоянки, порядок получения разрешения на возврат, размер начислений за перемещение и хранение, статус оплаты и доступные способы обжалования. "Такой подход соответствует стратегическому направлению в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года... которое предусматривает развитие цифрового управления транспортной системой. Одновременно он соответствует общему принципу развития "Госуслуг" как единой точки получения взаимосвязанных государственных сервисов", - добавляется в письме. Авторы инициативы считают, что объединение сведений позволит водителю сразу после появления данных об эвакуации понять, где находится автомобиль, какие действия необходимы для его возврата и какие платежи связаны с конкретным событием. Для органов власти единый формат обмена снизит число справочных обращений и создаст более последовательный цифровой маршрут при задержании транспортного средства.
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40
192
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бизнес
Бизнес
18:02 27.08.2026
 
В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах

В Госдуме предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах в одном разделе

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили объединить данные об эвакуациях и парковочных штрафах в одном разделе "Госуслуги Авто".
Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным создать в приложении "Госуслуги Авто" единый раздел "Штрафы и эвакуации" либо расширить действующий раздел штрафов таким образом, чтобы после идентификации автомобиля пользователь видел связанные с ним сведения о задержании", - сказано в документе.
Депутаты отмечают, что в карточке эвакуации целесообразно отображать дату и время перемещения, основание задержания, орган, принявший решение, адрес и контакты специализированной стоянки, порядок получения разрешения на возврат, размер начислений за перемещение и хранение, статус оплаты и доступные способы обжалования.
"Такой подход соответствует стратегическому направлению в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года... которое предусматривает развитие цифрового управления транспортной системой. Одновременно он соответствует общему принципу развития "Госуслуг" как единой точки получения взаимосвязанных государственных сервисов", - добавляется в письме.
Авторы инициативы считают, что объединение сведений позволит водителю сразу после появления данных об эвакуации понять, где находится автомобиль, какие действия необходимы для его возврата и какие платежи связаны с конкретным событием.
Для органов власти единый формат обмена снизит число справочных обращений и создаст более последовательный цифровой маршрут при задержании транспортного средства.
 
Бизнес
 
 
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