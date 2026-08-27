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ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен

ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен - 27.08.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен

ГОСТ на сухарики, который действует в России уже 30 лет, будет обновлен, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T23:46+0300

2026-08-27T23:46+0300

2026-08-27T23:46+0300

россия

минпромторг

росстандарт

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на сухарики, который действует в России уже 30 лет, будет обновлен, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. "В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти", - сказал он, отвечая на вопросы про ГОСТ на сухарики. Текущий стандарт на сухарики в стране утвержден еще в 1996 году. В его рамках прописаны требования по цвету, вкусу, запаху и хрупкости таких изделий. Замглавы министерства напомнил, что разработкой ГОСТов в России занимается отраслевое сообщества, а их утверждением – Росстандарт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минпромторг, росстандарт