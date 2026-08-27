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ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен
ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен - 27.08.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен
ГОСТ на сухарики, который действует в России уже 30 лет, будет обновлен, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T23:46+0300
2026-08-27T23:46+0300
2026-08-27T23:46+0300
россия
минпромторг
росстандарт
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на сухарики, который действует в России уже 30 лет, будет обновлен, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
"В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти", - сказал он, отвечая на вопросы про ГОСТ на сухарики.
Текущий стандарт на сухарики в стране утвержден еще в 1996 году. В его рамках прописаны требования по цвету, вкусу, запаху и хрупкости таких изделий.
Замглавы министерства напомнил, что разработкой ГОСТов в России занимается отраслевое сообщества, а их утверждением – Росстандарт.
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россия, минпромторг, росстандарт
РОССИЯ, Минпромторг, Росстандарт
ГОСТ на сухарики, действующий 30 лет, будет обновлен
Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТ на сухарики будет обновлен
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ГОСТ на сухарики, который действует в России уже 30 лет, будет обновлен, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
"В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти", - сказал он, отвечая на вопросы про ГОСТ на сухарики.
Текущий стандарт на сухарики в стране утвержден еще в 1996 году. В его рамках прописаны требования по цвету, вкусу, запаху и хрупкости таких изделий.
Замглавы министерства напомнил, что разработкой ГОСТов в России занимается отраслевое сообщества, а их утверждением – Росстандарт.