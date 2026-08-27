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На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования - 27.08.2026, ПРАЙМ
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На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования
На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования - 27.08.2026, ПРАЙМ
На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования
Запись на бесплатные курсы программирования для подростков "Код будущего" открылась на "Госуслугах", обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:23+0300
2026-08-27T13:23+0300
общество
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Запись на бесплатные курсы программирования для подростков "Код будущего" открылась на "Госуслугах", обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов, рассказали Минцифры. "На "Госуслугах" стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта "Код будущего". Обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов", - сообщило министерство в своем канале в "Максе". Так, в этом учебном году учащиеся могут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности - от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта "Код будущего", который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Участвовать смогут школьники 8–11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по IT-специальностям, для них доступные такие направления, как программирование, искусственный интеллект и робототехника. Для того, чтобы записаться, необходимо подать заявление на "Госуслугах", успешно пройти вступительное испытание и дождаться распределения в группу подходящего уровня сложности.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
13:23 27.08.2026
 
На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования

На "Госуслугах" открылась запись на бесплатные курсы программирования для подростков

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Запись на бесплатные курсы программирования для подростков "Код будущего" открылась на "Госуслугах", обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов, рассказали Минцифры.
"На "Госуслугах" стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта "Код будущего". Обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов", - сообщило министерство в своем канале в "Максе".
Так, в этом учебном году учащиеся могут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности - от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта "Код будущего", который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Участвовать смогут школьники 8–11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по IT-специальностям, для них доступные такие направления, как программирование, искусственный интеллект и робототехника.
Для того, чтобы записаться, необходимо подать заявление на "Госуслугах", успешно пройти вступительное испытание и дождаться распределения в группу подходящего уровня сложности.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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