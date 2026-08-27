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Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар - 27.08.2026, ПРАЙМ
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:59+0300
2026-08-27T08:59+0300
бизнес
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719602.jpg?1787810340
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает деньги тем, кто подтвердил низкое качество, сообщили РИА Новости в компании. По данным X5, менее половины покупателей обращаются в службу поддержки, если их не устроило качество товара. Нововведение помогает выявлять такие случаи и поддерживать лояльность клиентов. "Х5 разработала решение для выявления скрытых жалоб на качество товаров в торговых сетях. Если клиент сообщает о недостатке продукции, система находит других покупателей товара и просит их оценить качество в мобильном приложении", - говорится в сообщении. Всем опрошенным покупателям, которые подтвердили плохое качество товара, оператор оформляет возврат средств и начисляет баллы программы лояльности. Если на один и тот же товар поступает много обращений, это может стать основанием для внеплановой проверки поставщика. Отмечается, что механика уже тестируется в онлайн-доставке "Пятерочки" - в опросах приняли участие более 500 тысяч покупателей. Первые результаты показали, что такой подход повышает лояльность клиентов - повторные покупки таких товаров увеличились на 9%. Покупатели понимают, что это единичная ошибка и компания ее признает, поэтому дают категории "второй шанс". До конца года механика заработает в торговых сетях "Перекресток" и "Чижик", пообещал ритейлер. Решение дополнило реализуемый в компании комплекс мер "Проактивная забота", который направлен на улучшение взаимодействия с покупателями и выявление недостатков в качестве товаров. Ранее в августе компания ужа запустила сервис, который оповещает клиентов о подходящем сроке годности скоропортящихся товаров.
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5
4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, x5 retail group, перекресток
Бизнес, X5 Retail Group, Перекресток
08:59 27.08.2026
 
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар

Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает деньги тем, кто подтвердил низкое качество, сообщили РИА Новости в компании.
По данным X5, менее половины покупателей обращаются в службу поддержки, если их не устроило качество товара. Нововведение помогает выявлять такие случаи и поддерживать лояльность клиентов.
"Х5 разработала решение для выявления скрытых жалоб на качество товаров в торговых сетях. Если клиент сообщает о недостатке продукции, система находит других покупателей товара и просит их оценить качество в мобильном приложении", - говорится в сообщении.
Всем опрошенным покупателям, которые подтвердили плохое качество товара, оператор оформляет возврат средств и начисляет баллы программы лояльности. Если на один и тот же товар поступает много обращений, это может стать основанием для внеплановой проверки поставщика.
Отмечается, что механика уже тестируется в онлайн-доставке "Пятерочки" - в опросах приняли участие более 500 тысяч покупателей. Первые результаты показали, что такой подход повышает лояльность клиентов - повторные покупки таких товаров увеличились на 9%. Покупатели понимают, что это единичная ошибка и компания ее признает, поэтому дают категории "второй шанс".
До конца года механика заработает в торговых сетях "Перекресток" и "Чижик", пообещал ритейлер.
Решение дополнило реализуемый в компании комплекс мер "Проактивная забота", который направлен на улучшение взаимодействия с покупателями и выявление недостатков в качестве товаров. Ранее в августе компания ужа запустила сервис, который оповещает клиентов о подходящем сроке годности скоропортящихся товаров.
 
БизнесX5 Retail GroupПерекресток
 
 
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