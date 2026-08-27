https://1prime.ru/20260827/h5-872719602.html
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар - 27.08.2026, ПРАЙМ
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:59+0300
2026-08-27T08:59+0300
2026-08-27T08:59+0300
бизнес
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719602.jpg?1787810340
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает деньги тем, кто подтвердил низкое качество, сообщили РИА Новости в компании.
По данным X5, менее половины покупателей обращаются в службу поддержки, если их не устроило качество товара. Нововведение помогает выявлять такие случаи и поддерживать лояльность клиентов.
"Х5 разработала решение для выявления скрытых жалоб на качество товаров в торговых сетях. Если клиент сообщает о недостатке продукции, система находит других покупателей товара и просит их оценить качество в мобильном приложении", - говорится в сообщении.
Всем опрошенным покупателям, которые подтвердили плохое качество товара, оператор оформляет возврат средств и начисляет баллы программы лояльности. Если на один и тот же товар поступает много обращений, это может стать основанием для внеплановой проверки поставщика.
Отмечается, что механика уже тестируется в онлайн-доставке "Пятерочки" - в опросах приняли участие более 500 тысяч покупателей. Первые результаты показали, что такой подход повышает лояльность клиентов - повторные покупки таких товаров увеличились на 9%. Покупатели понимают, что это единичная ошибка и компания ее признает, поэтому дают категории "второй шанс".
До конца года механика заработает в торговых сетях "Перекресток" и "Чижик", пообещал ритейлер.
Решение дополнило реализуемый в компании комплекс мер "Проактивная забота", который направлен на улучшение взаимодействия с покупателями и выявление недостатков в качестве товаров. Ранее в августе компания ужа запустила сервис, который оповещает клиентов о подходящем сроке годности скоропортящихся товаров.
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бизнес, x5 retail group, перекресток
Бизнес, X5 Retail Group, Перекресток
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
Ритейлер Х5 тестирует систему возврата денег после жалобы на товар
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 тестирует систему, которая после одной поступившей в службу поддержки жалобы на товар опрашивает других покупателей и автоматически возвращает деньги тем, кто подтвердил низкое качество, сообщили РИА Новости в компании.
По данным X5, менее половины покупателей обращаются в службу поддержки, если их не устроило качество товара. Нововведение помогает выявлять такие случаи и поддерживать лояльность клиентов.
"Х5 разработала решение для выявления скрытых жалоб на качество товаров в торговых сетях. Если клиент сообщает о недостатке продукции, система находит других покупателей товара и просит их оценить качество в мобильном приложении", - говорится в сообщении.
Всем опрошенным покупателям, которые подтвердили плохое качество товара, оператор оформляет возврат средств и начисляет баллы программы лояльности. Если на один и тот же товар поступает много обращений, это может стать основанием для внеплановой проверки поставщика.
Отмечается, что механика уже тестируется в онлайн-доставке "Пятерочки" - в опросах приняли участие более 500 тысяч покупателей. Первые результаты показали, что такой подход повышает лояльность клиентов - повторные покупки таких товаров увеличились на 9%. Покупатели понимают, что это единичная ошибка и компания ее признает, поэтому дают категории "второй шанс".
До конца года механика заработает в торговых сетях "Перекресток" и "Чижик", пообещал ритейлер.
Решение дополнило реализуемый в компании комплекс мер "Проактивная забота", который направлен на улучшение взаимодействия с покупателями и выявление недостатков в качестве товаров. Ранее в августе компания ужа запустила сервис, который оповещает клиентов о подходящем сроке годности скоропортящихся товаров.