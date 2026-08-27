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Индекс доверия потребителей к экономике Германии остался на уровне августа
Индекс доверия потребителей к экономике Германии остался на уровне августа - 27.08.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии остался на уровне августа
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь остался на уровне августа в минус 29,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:16+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь остался на уровне августа в минус 29,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют соответствующий релиз в четверг, 27 августа, в 9.00 мск.
В 15.30 мск минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 августа. Аналитики полагают, что показатель за неделю вырос на 2 тысячи, до 208 тысяч заявок.
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мировая экономика, германия, сша
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США
Индекс доверия потребителей к экономике Германии остался на уровне августа
Trading Economics: доверие потребителей к экономике Германии осталось на уровне августа
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь остался на уровне августа в минус 29,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют соответствующий релиз в четверг, 27 августа, в 9.00 мск.
В 15.30 мск минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 августа. Аналитики полагают, что показатель за неделю вырос на 2 тысячи, до 208 тысяч заявок.