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Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта - 27.08.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь вырос до минус 26,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 29,4 пункта,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:26+0300
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мировая экономика
германия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь вырос до минус 26,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 29,4 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на первоначальном значении августа в минус 29,6 пункта.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта
NielsenI /GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь вырос до минус 26,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 29,4 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на первоначальном значении августа в минус 29,6 пункта.