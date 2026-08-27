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Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта - 27.08.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 26,6 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь вырос до минус 26,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 29,4 пункта,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:26+0300

2026-08-27T09:26+0300

2026-08-27T09:26+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь вырос до минус 26,6 пункта с пересмотренного значения августа в минус 29,4 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на первоначальном значении августа в минус 29,6 пункта.

германия

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мировая экономика, германия