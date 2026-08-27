Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/indija-872735309.html
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ" - 27.08.2026, ПРАЙМ
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу - стабильный,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:55+0300
2026-08-27T15:55+0300
финансы
мировая экономика
индия
s&p
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872735309.jpg?1787835344
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу - стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный кредитный рейтинг был также сохранен - на уровне "А-2". "Мы подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"… Стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает наши ожидания того, что стабильность политики и высокий уровень инвестиций в инфраструктуру будут способствовать росту экономики Индии", - пишет S&amp;P. Индия по-прежнему входит в число стран с самыми высокими показателями экономического роста, отмечает агентство. За последние пять лет - с 2021-2022 финансового года по 2025-2026 - среднегодоводой темп роста ВВП составлял 7,9%. S&amp;P прогнозирует, что в текущем финансовом году рост замедлится до 6,6% из-за продолжающегося энергетического шока и сложных условий в сельском хозяйстве. Однако в среднесрочной перспективе динамика роста экономики Индии сохранится, и в течение следующих трех лет увеличение ВВП в среднем составит 7% в год. Агентство может понизить кредитные рейтинги Индии в случае, если заметит ослабление политической приверженности консолидации государственных финансов. Также негативное воздействие на рейтинги может оказать существенное замедление экономического роста страны на структурной основе, которое подорвет устойчивость бюджета. В то же время повысить рейтинги Индии S&amp;P может, если дефицит бюджета страны значительно сократится. Длительный рост государственных инвестиций в инфраструктуру усилит динамику экономического роста, что в сочетании с корректировками бюджетной политики позволит улучшить слабое состояние финансов Индии, добавляет агентство.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, индия, s&p
Финансы, Мировая экономика, ИНДИЯ, S&P
15:55 27.08.2026
 
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу - стабильный, говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный кредитный рейтинг был также сохранен - на уровне "А-2".
"Мы подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"… Стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает наши ожидания того, что стабильность политики и высокий уровень инвестиций в инфраструктуру будут способствовать росту экономики Индии", - пишет S&P.
Индия по-прежнему входит в число стран с самыми высокими показателями экономического роста, отмечает агентство. За последние пять лет - с 2021-2022 финансового года по 2025-2026 - среднегодоводой темп роста ВВП составлял 7,9%.
S&P прогнозирует, что в текущем финансовом году рост замедлится до 6,6% из-за продолжающегося энергетического шока и сложных условий в сельском хозяйстве. Однако в среднесрочной перспективе динамика роста экономики Индии сохранится, и в течение следующих трех лет увеличение ВВП в среднем составит 7% в год.
Агентство может понизить кредитные рейтинги Индии в случае, если заметит ослабление политической приверженности консолидации государственных финансов. Также негативное воздействие на рейтинги может оказать существенное замедление экономического роста страны на структурной основе, которое подорвет устойчивость бюджета.
В то же время повысить рейтинги Индии S&P может, если дефицит бюджета страны значительно сократится. Длительный рост государственных инвестиций в инфраструктуру усилит динамику экономического роста, что в сочетании с корректировками бюджетной политики позволит улучшить слабое состояние финансов Индии, добавляет агентство.
 
ФинансыМировая экономикаИНДИЯS&P
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала