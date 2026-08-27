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S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ" - 27.08.2026, ПРАЙМ

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу - стабильный,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:55+0300

2026-08-27T15:55+0300

2026-08-27T15:55+0300

финансы

мировая экономика

индия

s&p

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ", прогноз по рейтингу - стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный кредитный рейтинг был также сохранен - на уровне "А-2". "Мы подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Индии на уровне "ВВВ"… Стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает наши ожидания того, что стабильность политики и высокий уровень инвестиций в инфраструктуру будут способствовать росту экономики Индии", - пишет S&P. Индия по-прежнему входит в число стран с самыми высокими показателями экономического роста, отмечает агентство. За последние пять лет - с 2021-2022 финансового года по 2025-2026 - среднегодоводой темп роста ВВП составлял 7,9%. S&P прогнозирует, что в текущем финансовом году рост замедлится до 6,6% из-за продолжающегося энергетического шока и сложных условий в сельском хозяйстве. Однако в среднесрочной перспективе динамика роста экономики Индии сохранится, и в течение следующих трех лет увеличение ВВП в среднем составит 7% в год. Агентство может понизить кредитные рейтинги Индии в случае, если заметит ослабление политической приверженности консолидации государственных финансов. Также негативное воздействие на рейтинги может оказать существенное замедление экономического роста страны на структурной основе, которое подорвет устойчивость бюджета. В то же время повысить рейтинги Индии S&P может, если дефицит бюджета страны значительно сократится. Длительный рост государственных инвестиций в инфраструктуру усилит динамику экономического роста, что в сочетании с корректировками бюджетной политики позволит улучшить слабое состояние финансов Индии, добавляет агентство.

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финансы, мировая экономика, индия, s&p