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В Ангаро-Енисейском кластере запустили приоритетные инвестпроекты - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Ангаро-Енисейском кластере запустили приоритетные инвестпроекты
В Ангаро-Енисейском кластере запустили приоритетные инвестпроекты - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Ангаро-Енисейском кластере запустили приоритетные инвестпроекты
Приоритетные инвестпроекты первой очереди создающегося Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов запущены,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:11+0300
2026-08-27T10:11+0300
бизнес
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 авг - ПРАЙМ. Приоритетные инвестпроекты первой очереди создающегося Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов запущены, инвестиций по ним составят около 160 миллиардов рублей, сообщил первый замгендиректора фонда "Ангаро-Енисейская долина" Андрей Цемахович. Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса по созданию кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее фонд "Долина Менделеева"). "Определен круг перспективных месторождений, которые станут основой для выстраивания технологических цепочек… Запущены приоритетные инвестиционные проекты первой очереди с объемом порядка 160 миллиардов рублей. В рамках реализации этих проектов планируется создание более 2,5 тысячи рабочих мест", - сказал Цемахович на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске. Он отметил, что Ангаро-Енисейский кластер уже сегодня является уникальной инфраструктурой для создания инновационных технологических решений и их опытно-промышленных испытаний в условиях реального производства. "У кластера уже более 14 индустриальных партнеров, а в проработке находятся порядка 30 инвестиционных проектов", - сказал Цемахович. Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов - проект формирования в Сибири технологического и производственного ядра индустрии "электронных металлов" и новых материалов.
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бизнес, россия, новосибирск
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК
10:11 27.08.2026
 
В Ангаро-Енисейском кластере запустили приоритетные инвестпроекты

Цемахович: инвестпроекты первой очереди кластера глубокой переработки металлов запущены

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НОВОСИБИРСК, 27 авг - ПРАЙМ. Приоритетные инвестпроекты первой очереди создающегося Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов запущены, инвестиций по ним составят около 160 миллиардов рублей, сообщил первый замгендиректора фонда "Ангаро-Енисейская долина" Андрей Цемахович.
Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса по созданию кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее фонд "Долина Менделеева").
"Определен круг перспективных месторождений, которые станут основой для выстраивания технологических цепочек… Запущены приоритетные инвестиционные проекты первой очереди с объемом порядка 160 миллиардов рублей. В рамках реализации этих проектов планируется создание более 2,5 тысячи рабочих мест", - сказал Цемахович на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске.
Он отметил, что Ангаро-Енисейский кластер уже сегодня является уникальной инфраструктурой для создания инновационных технологических решений и их опытно-промышленных испытаний в условиях реального производства. "У кластера уже более 14 индустриальных партнеров, а в проработке находятся порядка 30 инвестиционных проектов", - сказал Цемахович.
Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов - проект формирования в Сибири технологического и производственного ядра индустрии "электронных металлов" и новых материалов.
 
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