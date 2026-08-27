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США назвали цель новой экономической операции против Ирана

США назвали цель новой экономической операции против Ирана - 27.08.2026, ПРАЙМ

США назвали цель новой экономической операции против Ирана

Целью новой экономической операции США в отношении Ирана является уничтожение экономики этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:32+0300

2026-08-27T17:32+0300

2026-08-27T17:32+0300

мировая экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Целью новой экономической операции США в отношении Ирана является уничтожение экономики этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "У нас была операция "Эпическая ярость", чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция "Экономический изгой", чтобы уничтожить их экономику", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. В понедельник министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. При этом, как сообщало издание New York Times, обеспечение соблюдения санкций является крайне сложным процессом. Кроме того, подобная политика Вашингтона грозит США конфронтацией с союзниками и противниками, которые способны ввести ответные меры, например, с КНР. В МИД Ирана, в свою очередь, ответили, что задействует весь свой потенциал для противостояния экономическому давлению США, подчеркнув, что единственно верным выбором для Вашингтона остается диалог с иранским народом, основанный на взаимном уважении.

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мировая экономика, сша, иран