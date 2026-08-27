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"Дорогостоящий тупик": на Западе подвели итоги войны США против Ирана

"Дорогостоящий тупик": на Западе подвели итоги войны США против Ирана - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Дорогостоящий тупик": на Западе подвели итоги войны США против Ирана

Война между США и Ираном пришла к дорогостоящему тупику, пишет Reuters. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:12+0300

2026-08-27T18:12+0300

2026-08-27T18:12+0300

мировая экономика

иран

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дональд трамп

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Война между США и Ираном пришла к дорогостоящему тупику, пишет Reuters."Спустя шесть месяцев война в Иране подошла к своему завершению — дорогостоящему тупику", — констатировали журналисты.По их мнению, Тегеран делает ставку на то, что президент США Дональд Трамп не решится на агрессивное применение вторичных санкций против Китая и Индии, которые поддерживают иранскую экономику."Растущее экономическое давление может усилить стремление Ирана повысить издержки конфронтации для своих противников, оказывая давление на государства Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию, чтобы подтолкнуть Вашингтон к дипломатическому урегулированию конфликта", — приводит издание слова главы исследовательского отдела консалтинговой компании Horizon Engage Майкла Найтса.Он подчеркнул, что задача Ирана заключается не в том, как пережить экономическое давление, а как из него вырваться. Поэтому Тегеран может перейти к тактике хуситов в Красном море, которые выстроили свою кампанию по дестабилизации в регионе на чередовании переговоров с эскалацией, добавил эксперт."Иранские официальные лица отвергают стратегию США как повторение уже провалившегося подхода", — уточнили журналисты.Издание со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника подчеркнуло, что такие страны, как Китай, не прекратят сотрудничество с Ираном только для того, чтобы служить интересам США. По его словам, цель Вашингтона состоит в разжигании внутреннего недовольства в надежде, что экономические трудности в конечном итоге перерастут в политические беспорядки. Однако этот план провалится как и во время первого срока Трампа, заверил собеседник."Это указывает на парадокс, лежащий в основе стратегии Вашингтона: санкции могут усугубить экономический ущерб для Ирана, не заставляя его правителей менять курс", — подытожили журналисты.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп