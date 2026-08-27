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В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики
Планы США по экономической изоляции Ирана не принесут Вашингтону результатов, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также... | 27.08.2026, ПРАЙМ
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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Планы США по экономической изоляции Ирана не принесут Вашингтону результатов, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также является главой иранской переговорной группы по конфликту с США. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. "И этот американский план тоже окажется безрезультатным, иранский народ с достоинством отстоит свои права", - сказал Галибаф в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Он также заявил, что правительство США принимает ошибочные решения и "пускает по ветру" финансовые, военные и человеческие ресурсы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, мид
Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики
Галибаф: планы США по экономической изоляции Ирана не принесут результатов