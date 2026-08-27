Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/iran-872748245.html
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики
Планы США по экономической изоляции Ирана не принесут Вашингтону результатов, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:07+0300
2026-08-27T20:07+0300
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Планы США по экономической изоляции Ирана не принесут Вашингтону результатов, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также является главой иранской переговорной группы по конфликту с США. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. "И этот американский план тоже окажется безрезультатным, иранский народ с достоинством отстоит свои права", - сказал Галибаф в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Он также заявил, что правительство США принимает ошибочные решения и "пускает по ветру" финансовые, военные и человеческие ресурсы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
https://1prime.ru/20260827/tramp-872746135.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, мид
Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД
20:07 27.08.2026
 
В Иране оценили планы США по экономической изоляции республики

Галибаф: планы США по экономической изоляции Ирана не принесут результатов

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Планы США по экономической изоляции Ирана не принесут Вашингтону результатов, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который также является главой иранской переговорной группы по конфликту с США.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону.
"И этот американский план тоже окажется безрезультатным, иранский народ с достоинством отстоит свои права", - сказал Галибаф в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Он также заявил, что правительство США принимает ошибочные решения и "пускает по ветру" финансовые, военные и человеческие ресурсы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
"Это бравада": в США признали провал политики Трампа
19:03
 
Мировая экономикаСШАИРАНВАШИНГТОНДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала