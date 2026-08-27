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Мелони тайно готовит Украине пакет ПВО на 3 миллиарда евро - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Мелони тайно готовит Украине пакет ПВО на 3 миллиарда евро
Мелони тайно готовит Украине пакет ПВО на 3 миллиарда евро - 27.08.2026, ПРАЙМ
Мелони тайно готовит Украине пакет ПВО на 3 миллиарда евро
Италия и Франция тайно готовят масштабный пакет военной помощи Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой на La Repubblica. Новый "Декрет о помощи" скрыт под грифом... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:47+0300
2026-08-27T13:47+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Италия и Франция тайно готовят масштабный пакет военной помощи Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой на La Repubblica. Новый "Декрет о помощи" скрыт под грифом "секретно", чтобы избежать раскола в правительстве Джорджии Мелони.Официально Рим объявил только о генераторах. Однако, по данным издания, правительство уже несколько недель назад приняло решение о мощной военной поддержке. "Правительство Мелони тайно приняло решение о мощной военной поддержке, которая будет закреплена в тринадцатом "Декрете о помощи"", — сообщает Repubblica.Речь идет о батареях ЗРК SAMP/T NG, ракетах-перехватчиках Aster-30 и радарах. Договоренность достигнута между Макроном и Мелони. Общая стоимость контракта — около 3 миллиардов евро за счет средств ЕС.В рамках соглашения Украине передадут четыре батареи SAMP/T NG, семь радаров и разрешат производство ракет Aster 30 на Украине. Это позволит Киеву не зависеть от американских Patriot, отмечает Repubblica. Мелони действует тайно, опасаясь раскола в правительстве и предвыборных рисков.
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мировая экономика, украина, ес, италия, франция
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
13:47 27.08.2026
 
Мелони тайно готовит Украине пакет ПВО на 3 миллиарда евро

La Repubblica: Италия и Франция передадут Киеву батареи SAMP/T, ракеты Aster-30 и радары

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Италия и Франция тайно готовят масштабный пакет военной помощи Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой на La Repubblica. Новый "Декрет о помощи" скрыт под грифом "секретно", чтобы избежать раскола в правительстве Джорджии Мелони.
Официально Рим объявил только о генераторах. Однако, по данным издания, правительство уже несколько недель назад приняло решение о мощной военной поддержке.
"Правительство Мелони тайно приняло решение о мощной военной поддержке, которая будет закреплена в тринадцатом "Декрете о помощи"", — сообщает Repubblica.
Речь идет о батареях ЗРК SAMP/T NG, ракетах-перехватчиках Aster-30 и радарах. Договоренность достигнута между Макроном и Мелони. Общая стоимость контракта — около 3 миллиардов евро за счет средств ЕС.
В рамках соглашения Украине передадут четыре батареи SAMP/T NG, семь радаров и разрешат производство ракет Aster 30 на Украине. Это позволит Киеву не зависеть от американских Patriot, отмечает Repubblica. Мелони действует тайно, опасаясь раскола в правительстве и предвыборных рисков.
 
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