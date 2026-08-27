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Юрист рассказал, когда можно уволиться по собственному желанию

Юрист рассказал, когда можно уволиться по собственному желанию - 27.08.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда можно уволиться по собственному желанию

Отрабатывать две недели перед увольнением по собственному желанию нужно не всегда - уйти раньше можно в случае поступления в вуз, перевода... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T00:21+0300

2026-08-27T00:21+0300

2026-08-27T00:21+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Отрабатывать две недели перед увольнением по собственному желанию нужно не всегда - уйти раньше можно в случае поступления в вуз, перевода супруга-военнослужащего на новое место или по соглашению сторон, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "По общему правилу, закрепленному в статье 80 Трудового кодекса РФ, работник, решивший уволиться по собственному желанию, обязан предупредить работодателя не менее чем за две недели. На практике этот срок часто называют "отработкой". Однако из этого правила есть исключения. В определенных случаях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в тот срок, который указан в заявлении работника", - отмечает юрист. В частности, это необходимо будет сделать в случае невозможности продолжения работы. В качестве прямых примеров в статье 80 ТК РФ названы выход на пенсию и зачисление в образовательную организацию. "Перечень не является закрытым. Суды и практика относят сюда и иные ситуации, при которых продолжение работы в принципе исключено. Например, перевод супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион", - добавляет он. Работник также вправе уволиться в удобный для него срок, если работодатель допустил нарушение трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, локальных норм, условий коллективного договора, соглашения или самого трудового договора. "Факт нарушения должен быть установлен - например, подтвержден решением инспекции труда, суда или иными официальными документами. Только в этом случае у работника возникает право на увольнение без соблюдения двухнедельного срока", - подчеркивает юрист. Во всех иных ситуациях, если работник хочет уволиться раньше установленного срока, это возможно только по взаимному согласию с работодателем. Если работодатель не возражает, трудовой договор может быть расторгнут в день, указанный в заявлении, обращает внимание юрист.

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