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Кабмин обсудит требования к нагрудной идентификационной карточке гида

Кабмин обсудит требования к нагрудной идентификационной карточке гида - 27.08.2026, ПРАЙМ

Кабмин обсудит требования к нагрудной идентификационной карточке гида

Правительство России на заседании в четверг обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями по утверждению общих требований к нагрудной идентификационной... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями по утверждению общих требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №437 (в части внесения изменения в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации). Проект постановления направлен на регулирование общих требований к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода (гида) или гида-переводчика", - говорится в сообщении.

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