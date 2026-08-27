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Разработчик "Атома" рассказал об уровне локализации электромобиля

Разработчик "Атома" рассказал об уровне локализации электромобиля - 27.08.2026, ПРАЙМ

Разработчик "Атома" рассказал об уровне локализации электромобиля

Уровень локализации российского электромобиля "Атом" на старте производства составляет 70% и включает локальные разработки и производство тяговой батареи,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:56+0300

2026-08-27T16:56+0300

2026-08-27T17:00+0300

бизнес

росатом

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Уровень локализации российского электромобиля "Атом" на старте производства составляет 70% и включает локальные разработки и производство тяговой батареи, электропривода, кузовных деталей, шин и других расходников, сообщил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко. "Ключевое преимущество "Атома" - глубокая локализация, которая на старте достигает 70%. В России разработаны и производятся все основные компоненты: тяговая батарея и электропривод от "Росатома", кузовные детали, шины и другие наиболее востребованные расходники", - сказал он, выступая на выставке MIMS Automobility Moscow. Топ-менеджер уточнил, что это дает возможность оперативно ремонтировать автомобиль и избежать длительного ожидания поставок из-за рубежа, а также делать стоимость владения электромобилем предсказуемой на годы вперед. Кияшко напомнил, что в июле 2026 года началась передача первых серийных "Атомов" покупателям, оформившим предзаказы, а до конца года планируется поставить не менее трех тысяч автомобилей. Кроме того, разработчик занимается развитием сервисной сети, которая сейчас охватывает восемь городов, к 2027 году расширится до 16 городов, а к 2029 году - до 48 городов. Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росатом