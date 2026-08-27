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Канада исключила рыбу из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Канада исключила рыбу из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США
Канада исключила рыбу из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США - 27.08.2026, ПРАЙМ
Канада исключила рыбу из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США
Власти Канады исключили рыбу и морепродукты из списка американских товаров, подлежащих ответным пошлинам, спустя два дня после объявления этих этих мер, следует | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:29+0300
2026-08-27T10:35+0300
мировая экономика
канада
сша
дональд трамп
марк карни
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Канады исключили рыбу и морепродукты из списка американских товаров, подлежащих ответным пошлинам, спустя два дня после объявления этих этих мер, следует из заявления минфина страны. Власти Канады во вторник объявили о введении с 8 сентября ответных пошлин в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль. "Правительство Канады оперативно приняло меры для защиты канадских интересов от необоснованных тарифов США... На основе полученной обратной связи мы внесли ряд корректировок для защиты от более масштабного экономического ущерба, в том числе исключили морепродукты и рыбную продукцию из списка товаров, на которые распространяются ответные пошлины", - говорится в заявлении ведомства. При этом общий список товаров, подлежащих ответным пошлинам, сократился на 245 пунктов - с 874 до 629, следует из анализа архивных и актуальных данных минфина, проведенного РИА Новости. Ранее планируемый размер пошлин на рыбу и морепродукты составлял 25%. В среду Блумберг сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных зеркальных пошлинах. В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.
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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп, марк карни
Мировая экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Марк Карни
10:29 27.08.2026 (обновлено: 10:35 27.08.2026)
 
Канада исключила рыбу из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США

Канада исключила рыбу и морепродукты из списка товаров, подлежащих ответным пошлинам США

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Канады исключили рыбу и морепродукты из списка американских товаров, подлежащих ответным пошлинам, спустя два дня после объявления этих этих мер, следует из заявления минфина страны.
Власти Канады во вторник объявили о введении с 8 сентября ответных пошлин в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль.
"Правительство Канады оперативно приняло меры для защиты канадских интересов от необоснованных тарифов США... На основе полученной обратной связи мы внесли ряд корректировок для защиты от более масштабного экономического ущерба, в том числе исключили морепродукты и рыбную продукцию из списка товаров, на которые распространяются ответные пошлины", - говорится в заявлении ведомства.
При этом общий список товаров, подлежащих ответным пошлинам, сократился на 245 пунктов - с 874 до 629, следует из анализа архивных и актуальных данных минфина, проведенного РИА Новости. Ранее планируемый размер пошлин на рыбу и морепродукты составлял 25%.
В среду Блумберг сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных зеркальных пошлинах.
В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.
 
Мировая экономикаКАНАДАСШАДональд ТрампМарк Карни
 
 
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