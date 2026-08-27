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Капитализация Alphabet упала более чем на 800 миллиардов долларов
Капитализация Alphabet упала более чем на 800 миллиардов долларов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Капитализация Alphabet упала более чем на 800 миллиардов долларов
Капитализация Alphabet, материнской компании Google, упала более чем на 800 миллиардов долларов по сравнению с достигнутым в мае рекордом, следует из данных... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:09+0300
2026-08-27T19:09+0300
2026-08-27T19:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, упала более чем на 800 миллиардов долларов по сравнению с достигнутым в мае рекордом, следует из данных торгов. По состоянию на 18.42 мск цена акций Alphabet снижалась на 0,35% - до 340,79 доллара за ценную бумагу. С учетом котировок рыночная стоимость компании на данный момент составляет 4,167 триллиона долларов. Весной, 18 мая, стоимость бумаг Alphabet достигла рекордного уровня в 408,61 доллара. Тогда капитализация компании почти достигла 5 триллионов долларов, составив 4,997 триллиона. Таким образом, показатель снизился примерно на 830 миллиардов долларов. Акции Alphabet дешевеют третью торговую сессию подряд. С начала августа стоимость снизилась на 4%, а с рекордного уровня мая - почти на 17%. Как отмечает агентство Блумберг, в основе падения цены бумаг компании лежит внезапно ослабевшее положение Alphabet в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта: значительные расходы на создание инфраструктуры для разработки этой технологии и задержка выпуска новой ИИ-модели Gemini негативно сказываются на настроениях инвесторов. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой, а также Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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alphabet, youtube
Капитализация Alphabet упала более чем на 800 миллиардов долларов
Капитализация Alphabet упала более чем на 800 миллиардов долларов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, упала более чем на 800 миллиардов долларов по сравнению с достигнутым в мае рекордом, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена акций Alphabet снижалась на 0,35% - до 340,79 доллара за ценную бумагу. С учетом котировок рыночная стоимость компании на данный момент составляет 4,167 триллиона долларов.
Весной, 18 мая, стоимость бумаг Alphabet достигла рекордного уровня в 408,61 доллара. Тогда капитализация компании почти достигла 5 триллионов долларов, составив 4,997 триллиона. Таким образом, показатель снизился примерно на 830 миллиардов долларов.
Акции Alphabet дешевеют третью торговую сессию подряд. С начала августа стоимость снизилась на 4%, а с рекордного уровня мая - почти на 17%.
Как отмечает агентство Блумберг, в основе падения цены бумаг компании лежит внезапно ослабевшее положение Alphabet в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта: значительные расходы на создание инфраструктуры для разработки этой технологии и задержка выпуска новой ИИ-модели Gemini негативно сказываются на настроениях инвесторов.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой, а также Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.