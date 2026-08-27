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В Казахстане запустят услугу "Женский вагон" на маршруте Алма-Ата — Ташкент

В Казахстане запустят услугу "Женский вагон" на маршруте Алма-Ата — Ташкент - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Казахстане запустят услугу "Женский вагон" на маршруте Алма-Ата — Ташкент

Услугу "Женский вагон" впервые запустят на международном железнодорожном маршруте Алма-Ата - Ташкент, сообщает пресс-служба оператора железных дорог Казахстана... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:11+0300

2026-08-27T09:11+0300

2026-08-27T09:11+0300

бизнес

алма-ата

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АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. Услугу "Женский вагон" впервые запустят на международном железнодорожном маршруте Алма-Ата - Ташкент, сообщает пресс-служба оператора железных дорог Казахстана "Казахстан темир жолы" (КТЖ - "Казахстанские железные дороги"). "АО "Пассажирские перевозки" с 1 октября 2026 года впервые запускает услугу "Женский вагон" в составе международного поезда №1/2 сообщением "Алматы - Ташкент". Поезд обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, связывая крупнейшие города двух стран", - говорится в сообщении оператора. Уточняется, что в настоящее время поезд №1/2 курсирует ежедневно: из Алма-Аты отправляется в 19:05 (17:05 мск) и прибывает в Ташкент в 12:53 (10:53 мск.). Обратно поезд отправляется в 14:41 (12:41 мск) и прибывает в Алма-Ату в 08:51 (06:51 мск). По данным КТЖ, услуга "Женский вагон" в Казахстане действует на 13 внутренних железнодорожных маршрутах. В таких вагонах также могут ехать мальчики до семи лет включительно в сопровождении взрослых. Билеты продаются исключительно женщинам, а обслуживают пассажиров только проводницы.

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бизнес, алма-ата, казахстан, ташкент