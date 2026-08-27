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SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане - 27.08.2026, ПРАЙМ
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SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане - 27.08.2026, ПРАЙМ
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане
До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:23+0300
2026-08-27T13:23+0300
мировая экономика
казахстан
астана
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АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Соответствующий документ подписали в Астане представители Казахстана и французской компании SNF SA. "Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий... В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 миллионов евро в развитие локальной производственной базы", - говорится в сообщении энергетического ведомства. SNF - один из крупнейших в мире производителей водорастворимых полимеров. Компания располагает 23 производственными площадками общей мощностью около 1,67 миллиона тонн в год и поставляет продукцию в 140 стран.
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мировая экономика, казахстан, астана
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана
13:23 27.08.2026
 
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане

Французская химическая компания SNF SA планирует инвестировать до 100 млн евро в Казахстан

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АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
Соответствующий документ подписали в Астане представители Казахстана и французской компании SNF SA.
"Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий... В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 миллионов евро в развитие локальной производственной базы", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
SNF - один из крупнейших в мире производителей водорастворимых полимеров. Компания располагает 23 производственными площадками общей мощностью около 1,67 миллиона тонн в год и поставляет продукцию в 140 стран.
 
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