https://1prime.ru/20260827/kazahstan-872729903.html
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане - 27.08.2026, ПРАЙМ
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане
До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:23+0300
2026-08-27T13:23+0300
2026-08-27T13:23+0300
мировая экономика
казахстан
астана
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872729903.jpg?1787826199
АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
Соответствующий документ подписали в Астане представители Казахстана и французской компании SNF SA.
"Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий... В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 миллионов евро в развитие локальной производственной базы", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
SNF - один из крупнейших в мире производителей водорастворимых полимеров. Компания располагает 23 производственными площадками общей мощностью около 1,67 миллиона тонн в год и поставляет продукцию в 140 стран.
казахстан
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, казахстан, астана
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана
SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане
Французская химическая компания SNF SA планирует инвестировать до 100 млн евро в Казахстан
АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
Соответствующий документ подписали в Астане представители Казахстана и французской компании SNF SA.
"Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий... В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 миллионов евро в развитие локальной производственной базы", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
SNF - один из крупнейших в мире производителей водорастворимых полимеров. Компания располагает 23 производственными площадками общей мощностью около 1,67 миллиона тонн в год и поставляет продукцию в 140 стран.