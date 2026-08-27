https://1prime.ru/20260827/kazahstan-872729903.html

SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане

SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане - 27.08.2026, ПРАЙМ

SNF SA вложит до 100 млн евро в производство полимеров в Казахстане

До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:23+0300

2026-08-27T13:23+0300

2026-08-27T13:23+0300

мировая экономика

казахстан

астана

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872729903.jpg?1787826199

АЛМА-АТА, 27 авг - ПРАЙМ. До 100 миллионов евро планирует инвестировать французская химическая компания SNF SA в развитие производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Соответствующий документ подписали в Астане представители Казахстана и французской компании SNF SA. "Меморандум направлен на развитие локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрение современных технологий... В рамках достигнутых договоренностей SNF SA рассматривает возможность инвестирования до 100 миллионов евро в развитие локальной производственной базы", - говорится в сообщении энергетического ведомства. SNF - один из крупнейших в мире производителей водорастворимых полимеров. Компания располагает 23 производственными площадками общей мощностью около 1,67 миллиона тонн в год и поставляет продукцию в 140 стран.

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, астана