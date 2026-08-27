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Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России
Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России - 27.08.2026, ПРАЙМ
Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes, журнал оценивает ее состояние в 5 миллиардов долларов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T01:58+0300
2026-08-27T01:58+0300
2026-08-27T01:58+0300
бизнес
forbes
wildberries
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes, журнал оценивает ее состояние в 5 миллиардов долларов.
Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов, третье - генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган (1,25 миллиарда долларов). В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун (1 миллиард долларов) и председатель стратегического совета "Л'Этуаль" Татьяна Володина (950 миллионов долларов).
Шестое место заняла Виктория Михельсон, седьмое - Евгения Гурьева. Первую десятку замыкают Светлана Рыбальченко, Лидия Сультеева и Светлана Демидова.
При этом, как отмечает журнал, совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год на 6,8 миллиарда долларов.
Ким возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз: она занимала первую строчку в 2021 и 2023-2025 годах (в 2022 году рейтинг не публиковался).
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бизнес, forbes, wildberries
Бизнес, Forbes, Wildberries
Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes, журнал оценивает ее состояние в 5 миллиардов долларов.
Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов, третье - генеральный директор "БФА-Девелопмент" Людмила Коган (1,25 миллиарда долларов). В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун (1 миллиард долларов) и председатель стратегического совета "Л'Этуаль" Татьяна Володина (950 миллионов долларов).
Шестое место заняла Виктория Михельсон, седьмое - Евгения Гурьева. Первую десятку замыкают Светлана Рыбальченко, Лидия Сультеева и Светлана Демидова.
При этом, как отмечает журнал, совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год на 6,8 миллиарда долларов.
Ким возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз: она занимала первую строчку в 2021 и 2023-2025 годах (в 2022 году рейтинг не публиковался).