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Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука

Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука - 27.08.2026, ПРАЙМ

Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука

Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, построенную из бамбука, у побережья Яньтая в восточной провинции Шаньдун, | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:08+0300

2026-08-27T13:08+0300

2026-08-27T13:08+0300

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китай

кнр

south china morning post

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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, построенную из бамбука, у побережья Яньтая в восточной провинции Шаньдун, сообщает South China Morning Post. "Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт (кВт), построенную из бамбуковых каркасов, предлагая более экологичный подход к морской энергетике", - пишет газета SCMP. Солнечная электростанция "Цзилинь-2" будет обеспечивать электроэнергией проект по производству водорода, аммиака и метанола. В конструкции используются специальные "морские" бамбуковые трубы, устойчивые к высокой влажности, коррозии, туману и ультрафиолету. Запуску платформы предшествовали испытания 10-киловаттного прототипа "Цзилинь-1" в 2023 году. Проект реализован в рамках государственной программы КНР по замене пластика и стали возобновляемыми ресурсами, а также для достижения национальных целей на пик выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

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технологии, китай, кнр, south china morning post