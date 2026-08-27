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Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука
Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука - 27.08.2026, ПРАЙМ
Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука
Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, построенную из бамбука, у побережья Яньтая в восточной провинции Шаньдун, | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:08+0300
2026-08-27T13:08+0300
технологии
китай
кнр
south china morning post
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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, построенную из бамбука, у побережья Яньтая в восточной провинции Шаньдун, сообщает South China Morning Post. "Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт (кВт), построенную из бамбуковых каркасов, предлагая более экологичный подход к морской энергетике", - пишет газета SCMP. Солнечная электростанция "Цзилинь-2" будет обеспечивать электроэнергией проект по производству водорода, аммиака и метанола. В конструкции используются специальные "морские" бамбуковые трубы, устойчивые к высокой влажности, коррозии, туману и ультрафиолету. Запуску платформы предшествовали испытания 10-киловаттного прототипа "Цзилинь-1" в 2023 году. Проект реализован в рамках государственной программы КНР по замене пластика и стали возобновляемыми ресурсами, а также для достижения национальных целей на пик выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
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технологии, китай, кнр, south china morning post
Технологии, КИТАЙ, КНР, South China Morning Post
13:08 27.08.2026
 
Китай запустил первую в мире солнечную электростанцию из бамбука

SCMP: Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию из бамбука

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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, построенную из бамбука, у побережья Яньтая в восточной провинции Шаньдун, сообщает South China Morning Post.
"Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт (кВт), построенную из бамбуковых каркасов, предлагая более экологичный подход к морской энергетике", - пишет газета SCMP.
Солнечная электростанция "Цзилинь-2" будет обеспечивать электроэнергией проект по производству водорода, аммиака и метанола.
В конструкции используются специальные "морские" бамбуковые трубы, устойчивые к высокой влажности, коррозии, туману и ультрафиолету.
Запуску платформы предшествовали испытания 10-киловаттного прототипа "Цзилинь-1" в 2023 году. Проект реализован в рамках государственной программы КНР по замене пластика и стали возобновляемыми ресурсами, а также для достижения национальных целей на пик выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
 
ТехнологииКИТАЙКНРSouth China Morning Post
 
 
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