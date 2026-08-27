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Китай может стать самой привлекательной экономикой в мире

Китай может стать самой привлекательной экономикой в мире - 27.08.2026, ПРАЙМ

Китай может стать самой привлекательной экономикой в мире

К 2050 году Китай может стать наиболее привлекательной крупной экономикой для международного сотрудничества, опередив США, говорится в докладе Института... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:35+0300

2026-08-27T13:35+0300

2026-08-27T13:37+0300

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 27 авг - ПРАЙМ. К 2050 году Китай может стать наиболее привлекательной крупной экономикой для международного сотрудничества, опередив США, говорится в докладе Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости. Институт финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете в Пекине подготовил исследование по теме динамики развития глобального восприятия КНР к 2050 году. При составлении доклада авторы, в частности, использовали данные опросов общественного мнения проведенных китайскими и международными аналитическими компаниями, включая Pew Research Center и Gallup. Согласно приведенным в докладе данным опросов, сегодня "медианный уровень позитивного отношения к Китаю среди опрошенных составляет 46%, против 36% для США". При этом в 27 из 36 исследованных стран и регионов уровень позитивного отношения к Китаю оказался выше, чем к США. "К 2050 году Китай может стать самой привлекательной крупной экономикой в мире", - пишут авторы. Согласно исследованию, наиболее благоприятно Китай воспринимают в странах Ближнего Востока, АСЕАН, Африки и среди государств БРИКС. Авторы связывают это с тем, что страны все чаще оценивают КНР исходя из собственных экономических интересов - торговли, инвестиций, технологий и сотрудничества в сфере инфраструктуры. Доклад также прогнозирует дальнейшее усиление экономической роли Китая. К 2050 году его доля в мировой экономике, согласно оценке авторов, может составить около 30%, а вклад страны в глобальный экономический рост - порядка 40%.

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мировая экономика, китай, кнр, пекин