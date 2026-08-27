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Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран

Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран - 27.08.2026, ПРАЙМ

Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран

Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:58+0300

2026-08-27T19:58+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи", - отмечает Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс". По его словам, форум зарекомендовал себя как действенный инструмент формирования доверия, которое становится основой продуктивного и прагматичного международного сотрудничества. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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вэф, росконгресс, россия