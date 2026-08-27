https://1prime.ru/20260827/kobyakov-872747827.html
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран - 27.08.2026, ПРАЙМ
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран
Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:58+0300
2026-08-27T19:58+0300
2026-08-27T19:58+0300
вэф-2026
вэф
росконгресс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861800268_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_bb40c0b33c273c9fe89a03016879c920.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи", - отмечает Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс". По его словам, форум зарекомендовал себя как действенный инструмент формирования доверия, которое становится основой продуктивного и прагматичного международного сотрудничества. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861800268_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_b300a2691b6ab0e17b9ae65715a4a8c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф, росконгресс, россия
ВЭФ-2026, ВЭФ, Росконгресс, РОССИЯ
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран
Кобяков: участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран