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Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран - 27.08.2026, ПРАЙМ
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран
Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:58+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи", - отмечает Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс". По его словам, форум зарекомендовал себя как действенный инструмент формирования доверия, которое становится основой продуктивного и прагматичного международного сотрудничества. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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вэф, росконгресс, россия
ВЭФ-2026, ВЭФ, Росконгресс, РОССИЯ
19:58 27.08.2026
 
Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран

Кобяков: участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) подтвердили представители из более 70 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи", - отмечает Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс".
По его словам, форум зарекомендовал себя как действенный инструмент формирования доверия, которое становится основой продуктивного и прагматичного международного сотрудничества.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ВЭФРосконгрессРОССИЯ
 
 
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