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Самозанятых предупредили о лимитах рабочего времени с 1 октября
Самозанятых предупредили о лимитах рабочего времени с 1 октября - 27.08.2026, ПРАЙМ
Самозанятых предупредили о лимитах рабочего времени с 1 октября
С 1 октября 2026 года правила найма самозанятых через цифровые платформы заметно ужесточаются: один исполнитель не сможет отрабатывать у одного заказчика больше | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T02:02+0300
2026-08-27T02:02+0300
2026-08-27T02:02+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ.С 1 октября 2026 года правила найма самозанятых через цифровые платформы заметно ужесточаются: один исполнитель не сможет отрабатывать у одного заказчика больше 60 часов в месяц. Как пояснил агентству "Прайм" руководитель направления WFM в компании Goodt Алексей Колганов, при регулярном превышении этого лимита в течение полугода договор могут признать трудовым, и заказчика обяжут принять сотрудника в штат.Контроль за соблюдением лимита возлагается на платформы: они должны доработать алгоритмы учета времени и автоматически ограничивать новые заказы."Изменения затронут широкий круг отраслей — от торговли и строительства до разработки ПО и аутсорсинга. Однако на практике основная нагрузка по соблюдению новых правил ляжет непосредственно на бизнес", - говорит Колганов.Ключевая проблема в том, что платформа видит только собственные данные, тогда как самозанятые часто работают через несколько сервисов. Совокупное время по конкретному исполнителю есть лишь у компании-заказчика. Аналогичная ситуация возникает при работе на группу компаний: для платформы это разные работодатели, для регулятора — один. Поэтому именно бизнесу придется консолидировать данные и отвечать за соблюдение лимитов.Дополнительный риск — в оперативных изменениях графиков, заменах и ротации персонала, особенно в работе с линейным персоналом. При ручном учете или использовании разрозненных систем фактическая занятость может превысить плановую, а нарушение будет выявлено постфактум.Во многих компаниях процесс фиксации смен до сих пор не цифровизирован, что делает мониторинг нагрузки крайне затруднительным.Финансовые последствия нарушений существенны. В частности, при переквалификации отношений заказчику придется доначислить налоги и страховые взносы за весь период (до шести месяцев), уплатить пени и штрафы.Поэтому бизнесу необходимо уже сейчас перестраивать процессы: внедрять механизмы учета рабочего времени, интегрировать разрозненные источники данных и, возможно, пересматривать ИТ-бюджеты."В ряде случаев потребуется и изменение самой модели работы — переход на прямые договоры или штатное оформление, если нагрузка на исполнителя систематически приближается к установленному лимиту", - заключает эксперт
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самозанятые, эксклюзив
Самозанятых предупредили о лимитах рабочего времени с 1 октября
Эксперт назвал отрасли, которые затронут ограничения для самозанятых
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ.С 1 октября 2026 года правила найма самозанятых через цифровые платформы заметно ужесточаются: один исполнитель не сможет отрабатывать у одного заказчика больше 60 часов в месяц. Как пояснил агентству "Прайм" руководитель направления WFM в компании Goodt Алексей Колганов, при регулярном превышении этого лимита в течение полугода договор могут признать трудовым, и заказчика обяжут принять сотрудника в штат.
Контроль за соблюдением лимита возлагается на платформы: они должны доработать алгоритмы учета времени и автоматически ограничивать новые заказы.
"Изменения затронут широкий круг отраслей — от торговли и строительства до разработки ПО и аутсорсинга. Однако на практике основная нагрузка по соблюдению новых правил ляжет непосредственно на бизнес", - говорит Колганов.
Ключевая проблема в том, что платформа видит только собственные данные, тогда как самозанятые часто работают через несколько сервисов. Совокупное время по конкретному исполнителю есть лишь у компании-заказчика. Аналогичная ситуация возникает при работе на группу компаний: для платформы это разные работодатели, для регулятора — один. Поэтому именно бизнесу придется консолидировать данные и отвечать за соблюдение лимитов.
Число самозанятых в России превысило 16 миллионов человек
Дополнительный риск — в оперативных изменениях графиков, заменах и ротации персонала, особенно в работе с линейным персоналом. При ручном учете или использовании разрозненных систем фактическая занятость может превысить плановую, а нарушение будет выявлено постфактум.
Во многих компаниях процесс фиксации смен до сих пор не цифровизирован, что делает мониторинг нагрузки крайне затруднительным.
Финансовые последствия нарушений существенны. В частности, при переквалификации отношений заказчику придется доначислить налоги и страховые взносы за весь период (до шести месяцев), уплатить пени и штрафы.
Поэтому бизнесу необходимо уже сейчас перестраивать процессы: внедрять механизмы учета рабочего времени, интегрировать разрозненные источники данных и, возможно, пересматривать ИТ-бюджеты.
"В ряде случаев потребуется и изменение самой модели работы — переход на прямые договоры или штатное оформление, если нагрузка на исполнителя систематически приближается к установленному лимиту", - заключает эксперт