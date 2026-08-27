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Российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота
Российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота - 27.08.2026, ПРАЙМ
Российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота
Российские компании с начала года получили прирост запасов в 102,4 миллиона карат алмазов и 103 тонны золота на уже открытых ранее месторождениях, рассказал в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T03:58+0300
2026-08-27T03:58+0300
россия
якутия
хабаровский край
магаданская область
александр козлов
минприроды
вэф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские компании с начала года получили прирост запасов в 102,4 миллиона карат алмазов и 103 тонны золота на уже открытых ранее месторождениях, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минприроды РФ Александр Козлов. "На 150 уже открытых месторождениях получен прирост запасов по ряду полезных ископаемых за счет переоценки, пересчета и других работ: 102,4 миллиона карат алмазов, 103 тонны золота, 807,8 тонны серебра, 32,2 тысячи тонн меди, 12,6 тысячи тонн свинца, 26,3 тысячи тонн цинка", - сообщил он. По словам Козлова, значимые приросты запасов получены на таких месторождениях, как трубка Удачная в Якутии - 98,5 миллионов карат алмазов, Купол в Чукотском автономном округе - 36,3 тонны золота и 406,7 тонны серебра, Кутынское в Хабаровском крае - 31,4 тонны золота и 32,7 тонны серебра, Дарасунское в Забайкальском крае - 57,1 тонны серебра, 32,2 тысячи тонн меди и 1 тысяча тонн висмута. "На месторождении Буюндинское в Магаданской области запасы увеличились на 12,6 тысячи тонн свинца, 26,3 тысячи тонн цинка, 0,3 тысячи тонн олова, 2,7 тонны золота и 265,4 тонны серебра", - добавил он. Кроме того, по итогам семи месяцев 2026 года на государственный баланс были поставлены 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Среди значимых открытий - золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке с запасами 26,7 тонны золота и 292 тонны серебра, отметил министр. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, якутия, хабаровский край, магаданская область, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Хабаровский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
03:58 27.08.2026
 
Российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота

Минприроды: российские компании с начала года получили прирост запасов алмазов и золота

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские компании с начала года получили прирост запасов в 102,4 миллиона карат алмазов и 103 тонны золота на уже открытых ранее месторождениях, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"На 150 уже открытых месторождениях получен прирост запасов по ряду полезных ископаемых за счет переоценки, пересчета и других работ: 102,4 миллиона карат алмазов, 103 тонны золота, 807,8 тонны серебра, 32,2 тысячи тонн меди, 12,6 тысячи тонн свинца, 26,3 тысячи тонн цинка", - сообщил он.
По словам Козлова, значимые приросты запасов получены на таких месторождениях, как трубка Удачная в Якутии - 98,5 миллионов карат алмазов, Купол в Чукотском автономном округе - 36,3 тонны золота и 406,7 тонны серебра, Кутынское в Хабаровском крае - 31,4 тонны золота и 32,7 тонны серебра, Дарасунское в Забайкальском крае - 57,1 тонны серебра, 32,2 тысячи тонн меди и 1 тысяча тонн висмута.
"На месторождении Буюндинское в Магаданской области запасы увеличились на 12,6 тысячи тонн свинца, 26,3 тысячи тонн цинка, 0,3 тысячи тонн олова, 2,7 тонны золота и 265,4 тонны серебра", - добавил он.
Кроме того, по итогам семи месяцев 2026 года на государственный баланс были поставлены 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Среди значимых открытий - золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке с запасами 26,7 тонны золота и 292 тонны серебра, отметил министр.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯЯКУТИЯХабаровский крайМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬАлександр КозловМинприродыВЭФ
 
 
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