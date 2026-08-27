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Костромская компания выиграла торги за участок недр в Красноярском крае - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Костромская компания выиграла торги за участок недр в Красноярском крае
Костромская компания выиграла торги за участок недр в Красноярском крае - 27.08.2026, ПРАЙМ
Костромская компания выиграла торги за участок недр в Красноярском крае
Костромская компания ООО "Русзолото" заплатила за право пользования участком недр Ивановский в Красноярском крае в три раза выше начальной цены, следует из... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:14+0300
2026-08-27T17:22+0300
бизнес
россия
красноярский край
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Костромская компания ООО "Русзолото" заплатила за право пользования участком недр Ивановский в Красноярском крае в три раза выше начальной цены, следует из данных ГИС "Торги". "Признать победителем аукциона общество с ограниченной ответственностью "Русзолото"... Утвердить окончательный размер разового платежа за пользование недрами в размере 774 134 026,20 рублей"- говорится в протоколе о результатах аукциона. Стартовая стоимость достигала 280 миллионов рублей. Следовательно, итоговый платеж оказался в 2,76 раза выше начальной цены. Другой участник аукциона - АО "Артемовский рудник" - предложил за пользование недрами 745,462 миллиона рублей, а АО "Васильевский рудник" - 516,089 миллиона. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 4,55 квадратного километра. На месторождение разделено на два объекта - "Ивановский участок" и "Высота 830". Так, запасы рудного золота на Ивановском участке по категории C2 составляют 1553 килограмма, прогнозные ресурсы золота по Р1 оцениваются в 1,35 тонны со средним содержанием в 39,5 грамма на тонну, а серебра – 0,36 тонны со средним содержанием в 10,4 грамма на тонну. На "Высоте 830" запасы рудного золота по категории C2 достигают 1898 килограммов. Прогнозные ресурсы золота по Р1 учтены в размере 1,43 тонны со средним содержанием в 12,9 грамма на тонну, а серебра – 1,15 тонны со средним содержанием в 10,4 грамма на тонну. Таким образом, общие запасы рудного золота по категории С2 составляют 3,451 тонны, ресурсы золота по Р1 - 2,78 тонны, серебра - 1,51 тонны. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Русзолото" зарегистрировано в Костромской области. Основная деятельность предприятия - это аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
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40
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бизнес, россия, красноярский край
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
17:14 27.08.2026 (обновлено: 17:22 27.08.2026)
 
Костромская компания выиграла торги за участок недр в Красноярском крае

Костромская компания "Русзолото" выиграла торги за участок недр в Красноярском крае

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Костромская компания ООО "Русзолото" заплатила за право пользования участком недр Ивановский в Красноярском крае в три раза выше начальной цены, следует из данных ГИС "Торги".
"Признать победителем аукциона общество с ограниченной ответственностью "Русзолото"... Утвердить окончательный размер разового платежа за пользование недрами в размере 774 134 026,20 рублей"- говорится в протоколе о результатах аукциона.
Стартовая стоимость достигала 280 миллионов рублей. Следовательно, итоговый платеж оказался в 2,76 раза выше начальной цены.
Другой участник аукциона - АО "Артемовский рудник" - предложил за пользование недрами 745,462 миллиона рублей, а АО "Васильевский рудник" - 516,089 миллиона.
Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 4,55 квадратного километра. На месторождение разделено на два объекта - "Ивановский участок" и "Высота 830".
Так, запасы рудного золота на Ивановском участке по категории C2 составляют 1553 килограмма, прогнозные ресурсы золота по Р1 оцениваются в 1,35 тонны со средним содержанием в 39,5 грамма на тонну, а серебра – 0,36 тонны со средним содержанием в 10,4 грамма на тонну.
На "Высоте 830" запасы рудного золота по категории C2 достигают 1898 килограммов. Прогнозные ресурсы золота по Р1 учтены в размере 1,43 тонны со средним содержанием в 12,9 грамма на тонну, а серебра – 1,15 тонны со средним содержанием в 10,4 грамма на тонну.
Таким образом, общие запасы рудного золота по категории С2 составляют 3,451 тонны, ресурсы золота по Р1 - 2,78 тонны, серебра - 1,51 тонны.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Русзолото" зарегистрировано в Костромской области. Основная деятельность предприятия - это аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
 
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